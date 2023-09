Laissez-vous le bouchon sur la brique de lait ?

De nombreuses briques de lait et de jus de fruits ont des bouchons vissables, mais le bouchon doit-il rester sur la brique lorsque vous la triez pour le recyclage ? Réponse.

Les briques avec des bouchons vissables sont pratiques pour verser le lait dans le verre. Mais que faites-vous de ce petit bouchon en plastique lorsque la brique est vide et en route pour le recyclage avec toutes les autres déchets recyclables ? Instinctivement, beaucoup jetteraient le bouchon à part dans la poubelle de recyclage afin que le bouchon soit traité à part de la brique. Cependant, ce n'est pas nécessairement la bonne solution, selon les spécialistes qui gèrent les déchets. Les bouchons en plastique sont souvent très petits. Si vous triez les bouchons séparément lors de la remise de la brique pour recyclage, vous risquez que ces bouchons finissent par être incinérés dans l'usine d'énergie. Voici pourquoi.

La raison pour laquelle les bouchons peuvent finir dans le four de l'usine d'énergie réside dans leur petite taille. Lorsque les déchets recyclables arrivent dans les déchetteries, ils sont déversés sur un grand tapis de tri. Une fois sur ce tapis, un laser ou un ouvrier de tri identifie chaque type de plastique afin de les trier individuellement. Mais un bouchon de brique de lait ou de yaourt est si petit qu'il risque de tomber du tapis. S'il tombe et finit sur le sol, il est rassemblé avec les autres déchets destinés à être incinérés.

En moyenne, un ménage jette 165 briques de lait ou de yaourt par an. Lorsque ces briques arrivent dans les déchetteries, elles sont compressées en grosses balles avant d'être envoyées à une usine de traitement. Dans cette usine, de l'eau et différents produits chimiques sont utilisés pour séparer les fibres de papier du plastique à l'intérieur de la brique. L'usine est optimisée pour séparer les différentes parties. Si vous laissez le bouchon sur la brique, il sera trié et utilisé comme matière première pour le plastique recyclé. Si vous laissez le bouchon en plastique sur la brique de lait, il est donc plus probable qu'il finisse recyclé en un nouveau produit.

Pour éviter que les consommateurs se cassent la tête pour savoir s'ils doivent trier le bouchon à part, les industriels sont en train de modifier les emballages. Les bouteilles en plastique sont désormais équipées d'un bouchon solidaire qui ne peut être enlevé, afin d'assurer que l'ensemble sera recyclé. Cette nouveauté va aussi arriver sur les briques en carton. Les bouchons resteront solidaires à l'emballage de l'utilisation du produit jusqu'à l'entrée dans le processus de recyclage. Cela sert à assurer que le bouchon soit recyclé avec l'emballage, au lieu de risquer qu'il finisse dans la nature. Ce nouveau concept de bouchon rabattable avec charnière autobloquante est conçu pour offrir la praticité nécessaire pour la consommation à domicile. Le bouchon est refermable pour une consommation ultérieure. Tirez le bouchon vers le haut pour l'ouvrir, et basculez-le vers le bas jusqu'à entendre un " clic " pour le fermer. Si nécessaire, vous pouvez tourner le bouchon autour du col pour plus de praticité.