"Le plus beau prénom du monde a été choisi et il est beau dans toutes les langues"

Comment déterminer quel est le plus beau prénom ? Après tout, c'est une question de goût, une perception subjective... Cependant, des scientifiques ont relevé le défi et ont décidé de trouver le prénom féminin le plus beau en prenant en compte plusieurs critères. Vous voulez savoir lequel a été choisi ?

Si nous demandons à 10 personnes quel est le plus beau prénom pour une fille, nous obtiendrions 10 réponses différentes. Il n'est pas surprenant que chacun ait une idée différente de ce qui est "joli". Cependant, des chercheurs ont voulu déterminer le plus beau prénom féminin. Pour ce faire, ils ont pris en compte des critères différents de ceux que les parents utilisent généralement pour choisir un prénom. Ces critères objectifs et quantifiables ont conduit à la sélection du plus beau prénom au monde.

La recherche du plus beau prénom a été lancée en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Birmingham. Le linguiste Dr Bodo Winter a examiné 100 des prénoms féminins les plus populaires. Il a étudié les réactions des personnes lorsqu'elles entendaient ces prénoms prononcés à haute voix. Selon lui, certains prénoms évoquent de bonnes émotions, d'autres moins bonnes. La mélodie du prénom, sa signification et ses associations sont essentielles. Curieusement, selon l'expert, ces associations sont similaires dans différentes parties du monde et dans différentes langues.

Quelle a été la conclusion du chercheur ? Il s'avère que parmi les prénoms féminins, Sofia est arrivé en tête. Ce prénom, écrit différemment mais sonnant de manière similaire dans les langues slaves, romanes ou germaniques, est le plus mélodieux et évoque les meilleures émotions. Dans une étude parallèle sur les prénoms masculins, Zayn a remporté la première place.

Sofia, Sophia, Sophie, Soffie, Sofija sont différentes variantes d'un prénom qui trouve son origine dans la langue grecque. En grec, sophia (σοφία) signifie "sagesse". Dans l'Antiquité, ce mot était très populaire et utilisé dans les discours philosophiques. Avec le temps, Sophia est devenu un prénom populaire, associé à une femme sage, belle et gracieuse. Le prénom est l'un des plus populaires au monde et est associé à de nombreuses femmes belles, intelligentes et remarquables, comme Sophia Loren, Sophia Copolla, Sophie Marceau ou la reine espagnole Sophia.

En France, le prénom Sophia occupe le rang n°138 du top des prénoms de fille et le rang n°292 du classement des prénoms les plus donnés. En 2021, 469 filles ont reçu le prénom Sophia et depuis 1900 elles sont 15 826 à l'avoir reçu. Quant aux prénom Sophie, il occupe le rang n°228 du top des prénoms de fille et le rang n°452 du classement des prénoms les plus donnés en France. Seulement 299 filles ont reçu le prénom Sophie en 2021 et depuis 1900, 246 234 filles ont reçu le prénom Sophie.