Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 18 septembre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO. Retour à une cagnotte plus classique, dirons-nous, ce lundi 18 septembre 2023 au Loto. Mais trouverez-vous davantage les résultats du tirage ? Telle est la question.

[Mis à jour le 18 septembre 2023 à 19h02] La Française des jeux met sur la table deux millions d'euros pour le nouveau tirage Loto de ce lundi 18 septembre 2023. Comme lors de chaque événement, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15, moyennant 2,20 euros. Le résultat du Loto ainsi que les résultats des option 2nd tirage, Joker+ et les 10 codes gagnants à 20 000 euros seront dévoilés ici même sur les coups de 21 heures. En attendant, libre à chacun de tester sa chance !

Un zeste de hasard, un soupçon de stratégie et surtout, une bonne dose de chance. Voici la recette de la victoire au tirage du Loto. Le vainqueur de samedi pourra sûrement en témoigner. Au terme de 17 tirages restés sans grand vainqueur, il ou elle est parvenu à mettre la main sur la combinaison gagnante. Il fallait jouer les 15, 32, 40, 42, 43 et le numéro Chance 4. En pariant sur le bon résultat du Loto, ce ou cette participant(e) a pu empocher la coquette somme de 18 millions d'euros. De quoi envisager quelques changements dans sa vie, c'est certain.

Et s'ił ou elle est seul(e) à avoir trouvé tous les résultats du Loto, ce précédent tirage a tout de même fait d'autres vainqueurs. Une personne ayant trouvé tous les bons chiffres, à l'exception du numéro Chance, a ainsi pu remporter 281 030,80 euros. De même, 37 autres grilles, qui avaient été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du bon numéro Chance, ont permis à leurs propriétaires de remporter, chacun, 1 853,80 euros. Suffisant pour retenter leur chance 842 fois !