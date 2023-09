Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 20 septembre 2023, 3 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Trois millions d'euros. Tel est le montant de la cagnotte du tirage Loto de ce mercredi 20 septembre 2023. Les résultats seront communiqués sur cette page vers 21 heures.

Après un tirage Loto resté sans gagnant lundi, la cagnotte de deux millions d'euros est remise en jeu ce mercredi, moyennant bien entendu un million d'euros supplémentaires. Pour résumer, les participants au tirage Loto de ce mercredi 20 septembre 2023 joueront pour 3 millions d'euros. Reste à savoir si un ou une petite chanceuse parviendra à trouver le résultat Loto du jour. Réponse, aux alentours de 21 heures ici même !

5, 17, 30, 35, 40 et le numéro Chance 6. Voici la combinaison que vous pouvez potentiellement oubliée pour ce tirage Loto du mercredi 20 septembre. À moins que nous assistions à un tirage des plus surprenants ce soir ! Et pour cause, il s'agit de la combinaison qui a été tirée au sort lundi. Difficile donc d'imaginer qu'elle puisse être à nouveau l'élue qui fera potentiellement empocher le jackpot à l'un des joueurs du Loto.