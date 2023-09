Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 22 septembre 2023, 29 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILIONS. Pour ce vendredi 22 septembre 2023, la FDJ propose un tirage Euromillions de 29 millions d'euros. Les résultats seront dévoilés dans la soirée sur cette page.

Et si vous deveniez millionnaire ce soir ? Moyennant 2,50 euros et, surtout, une bonne grosse dose de chance et un karma adéquat, vous pourriez en effet envisager de remporter le tirage Euromillions. Vingt-neuf millions d'euros sont en jeu ce vendredi 22 septembre 2023. Mais saurez-vous trouver le résultat gagnant ? Réponse ici même vers 21h30. Les résultats Euromillions ainsi que le My Million seront tous disponibles sur cette page.

Qu'est-ce que le My Million ? Alors que les joueurs concentrent tous leurs efforts sur la combinaison gagnante, trouver le résultat Euromillions n'est pas la seule façon de sortir vainqueur d'un tirage Euromillions. En effet, lors de chaque rendez-vous, qui ont lieu les mardis et vendredis soir, un code My Million est tiré dans l'Hexagone. Il permet à un joueur ayant tenté sa chance en France - neuf pays en tout participent au tirage de l'Euromillions - de remporter, quoi qu'il arrive, un million d'euros. Ce code My Million est inscrit sur la grille de l'Euromillions. Composé de deux lettres et sept chiffres, il ne peut pas être choisi par le joueur. Il s'agit donc de s'en remettre totalement au hasard. Mais après tout, qui sait, vous avez peut-être vos chances !