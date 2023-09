Les manifestations "contre les violences policières" plus suivies que prévu ?

Ce samedi 23 septembre, une centaine d'organisations, dont des partis politiques, des syndicats et des associations, se rassembleront pour des marches "contre les violences policières et le racisme systémique".

Une centaine d'organisations, de syndicats et de partis politiques, dont La France insoumise, appellent à manifester samedi 23 septembre contre les "violences policières" et le "racisme systémique". Cette mobilisation inédite, qui réunit des collectifs de quartiers populaires, des victimes de violences policières, des ONG, des partis de gauche et des syndicats, veut dénoncer "une politique régressive qui fait le lit de l'extrême droite". Les organisateurs de la manifestation ajoutent dans un communiqué commun que cette politique qu'ils jugent violente "piétine toujours plus nos libertés publiques, notre modèle social, notre avenir face à l'effondrement écologique".

L'appel à la manifestation est largement relayé par des entités de poids : les syndicats CGT, FSU et Solidaires, des partis de gauche tels que LFI et EELV ou encore les ONG Attac et les Amis de la Terre. Mais il est loin de faire l'unanimité. L'intersyndicale ne s'est pas associée à l'événement et le PS comme le PCF ont refusé de rejoindre à la manifestation. Selon eux, il leur est impossible de rejoindre ce mouvement qui affirme qu'un racisme systémique existe au sein de la police. Si la gauche ne fait pas bloc en vue de la mobilisation, le gouvernement n'est pas ravi de voir que des manifestations se profilent.

Une participation réévaluée à la hausse

L'ampleur des manifestations annoncées ce samedi pour lutter contre les violences policières a été réévaluée à la hausse à la veille de la mobilisation. D'une soixantaine de manifestations attendues, le renseignement territorial estime que 116 rassemblements pourraient avoir lieu partout en France et réunir plus de 30 000 personnes, conte 26 000 en début de semaine, selon une notre consultée par RTL. A Paris, la manifestation pourrait réunir de 4 000 à 6 000 participants, dont 200 à 400 "éléments à risque", précise BFMTV.

Certaines manifestations inquiètent plus les autorités que d'autres. Une quinzaine de villes risquent de voir les manifestations perturbées par des violences notamment Rennes, Lilles, Grenoble, Bordeaux ou encore Toulouse. "Des troubles à l'ordre public sont également prévus à Nice, où un rassemblement antidrogue à proximité de la marche est organisé par l'ultra-droite. Un risque d'affrontement pourrait ainsi avoir lieu avec l'ultragauche", précise la note.

La préfecture peut-elle interdire cet appel à manifester ?

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué la possibilité d'une interdiction de la manifestation contre les violences policières. Une décision qu'il justifierait par le contexte d'une semaine très chargée pour les forces de l'ordre en France avec les visites du roi britannique Charles III et du pape François, la tenue de la Coupe du monde de rugby et de plusieurs matchs de football.

Il n'a toutefois pas prononcé d'interdiction généralisée et a remis la responsabilité d'interdire ou non les mobilisations aux préfets. "Des préfets, ici ou là s'il y avait des événements exceptionnels (...), des difficultés particulières, pourraient prendre des arrêtés d'interdiction mais c'est aux préfets de prendre leurs responsabilités, chacun dans leur département. Il n'y a pas de consigne générale", a détaillé Gérald Darmanin.

Cette manifestation est un événement important car elle représente une large coalition de forces de gauche et d'extrême gauche, ainsi que de collectifs de quartiers populaires et de victimes de violences policières. La possibilité d'une interdiction de la manifestation par les autorités est une source de tension supplémentaire. Elle pourrait entraîner des manifestations de protestation et des heurts avec les forces de l'ordre.