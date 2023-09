Ces biscuits vendus dans tous les Intermarchés contiennent du plastique, un lot rappelé à cause de sa dangerosité

La marque Chabrior rappelle des biscuits pour présence de plastique dans l'aliment. Les biscuits ont été commercialisés dans les magasins Intermarché entre le 11 et le 22 septembre 2023. Les personnes qui ont acheté ces biscuits doivent les rapporter au point de vente pour un remboursement.

Rappel Conso a annoncé le rappel de biscuits Chabrior "Petit dej'" , commercialisés dans les magasins Intermarché entre le 11 et le 22 septembre 2023. Le motif de ce rappel est la présence de morceaux de plastique mou et blanc dans le produit. Les biscuits concernés sont les suivants :

Marque : Chabrior

Modèle ou référence : Biscuits petit déjeuner tout chocolat CHABRIOR 400g et Biscuits petit déjeuner miel et pépites de chocolat CHABRIOR 400G

GTIN : 32500391120871 et 3250392401283

Lot : L523258, L523250 et L523251

Date de durabilité minimale : 31/07/2024

Les personnes qui ont acheté ces biscuits sont invitées à ne pas les consommer et à les rapporter au point de vente pour un remboursement. La présence de morceaux de plastique dans un aliment peut entraîner des blessures, notamment des coupures ou des étouffements. Les personnes qui ont ingéré des biscuits contenant du plastique sont invitées à consulter un médecin.

Comment obtenir un remboursement ?

Les consommateurs qui ont acheté des biscuits concernés peuvent se rendre au point de vente où ils ont effectué leur achat pour demander un remboursement. Ils doivent présenter le produit et le ticket de caisse.

Que faire si vous possédez un produit rappelé ?

Si vous possédez un produit rappelé, vous devez le rapporter au point de vente où vous l'avez acheté. Vous pouvez également le renvoyer au fabricant ou à l'importateur. Dans tous les cas, vous serez remboursé du produit. La procédure de rappel pour ces biscuits a été lancée le 22 septembre 2023 et se terminera le 22 novembre 2023.