Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 27 septembre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto de ce mercredi 27 septembre 2023 met en jeu six millions d'euros. Les résultats seront délivrés vers 21 heures.

[Mis à jour le 27 septembre 2023 à 19h04] Avec un cagnotte minimale de deux millions d'euros et une cagnotte moyenne remportée qui s'élève à cinq millions d'euros, on peut dire que le gros lot du tirage du Loto de ce mercredi 27 septembre 2023 commence à être fort intéressant. Concrètement, six millions d'euros cela correspond à 4 615 smic. Mais aussi à 2,72 millions de… grilles pour participer au tirage du Loto. Du moins, si vous ne jouez qu'une combinaison de cinq chiffres et un numéro Chance sur chacune d'entre elles. Les résultats du Loto seront annoncés ici vers 21 heures.

​​​​​​​Quels numéros jouer au Loto ? Tout d'abord, il faut bien avoir en tête lorsque l'on joue au Loto qu'il s'agit d'un jeu de hasard. Difficile donc de prévoir et d'anticiper quels sont les chiffres qui sortiront lors de tel ou tel tirage. Néanmoins, certains joueurs en mal d'inspiration aiment parfois regarder sur le site de la FDJ les numéros qui sont le plus sortis récemment, ou à l'inverse le moins sortis. Parier que les numéros les plus chanceux, ou uniquement les chiffres les moins sortis, ou encore faire un mélange des numéros les plus et les moins tirés au sort peut être une solution quand on ne parie sur aucune date de naissance ou que l'on n'a pas de chiffre porte-bonheur.

Quelles sont vos chances de gagner au Loto ? Toujours d'après le site de la Française des jeux, il semble que vous ayez "16,7% de chances de gagner, soit une chance sur six" de remporter un gain. Et quand on mentionne gain, cela veut bien dire "gain" et non "cagnotte". En effet, si vous avez autant de chance de remporter quelque chose, c'est parce qu'en ne trouvant qu'une partie du résultat, il est possible de remporter quelques euros, voire dizaines ou centaines d'euros. Pour les plus chanceux, on peut même parler de milliers d'euros. De même, "si vous choisissez l'option second tirage, vous passez à environ 25% de chance de gagner, soit près d'une chance sur quatre de remporter un gain", assure la FDJ. Là encore, il s'agit de gain et non du gros lot. Vous n'avez en effet qu'une chance sur 19 068 840 de trouver le résultat du Loto et, avec, de remporter le jackpot !