Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 26 septembre 2023, 39 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Petit tirage Euromillions d'échauffement ce 26 septembre 2023, avant le méga jackpot de 130 millions d'euros vendredi !

Le tirage Euromillions de ce mardi 26 septembre 2023 n'est certainement pas le plus incroyable qui ait déjà été proposé par la Française des jeux et ses coéquipiers européens. Avec 39 millions d'euros, la cagnotte reste parmi les plus "petite" qui puissent être proposées, celle de départ étant fixée à 17 millions d'euros. Toutefois, vous en conviendrez, il s'agit là d'une somme qui pourrait faire de vous un multi-millionnaire ! Encore faut-il cependant que vous trouviez le résultat Euromillions du jour ! Réponse ici même vers 21h30.

Pour ceux qui n'aiment pas dépenser 2,50 euros - le prix de la grille - sans un minimum d'enjeu, sachez que vendredi 29 septembre, soit ce vendredi, la Française des jeux et ses homologues mettent un méga jackpot de 130 millions d'euros sur la table. Comme pour n'importe quel tirage, la grille sera vendue 2,50 euros et un seul code My Million sera tiré au sort. Pour avoir un ordre d'idée en tête, 130 millions, c'est l'équivalent d'environ 100 000 smic ! En année, comptez 8 333 ans de revenu minimal en cas de victoire. Reste toutefois encore à trouver les résultats Euromillions. Vous avez jusqu'à vendredi 20h15 pour tenter votre chance.