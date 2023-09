Malaise de Pierre Arditi : un AVC redouté, l'acteur hospitalisé en urgence absolue

Pierre Arditi a été victime d'un malaise en pleine représentation mercredi 27 septembre en soirée. Sa partenaire Muriel Robin a été la première à réagir, selon Le Point. Le comédien de 78 ans a été admis à l'hôpital en urgence absolue avec suspicion d'AVC, relaie BFMTV.

Frayeur au théâtre Édouard VII ce mercredi soir ! Alors que Pierre Arditi et Muriel Robin étaient sur scène pour jouer la nouvelle pièce de Samuel Benchetrit, le comédien de 78 ans a fait un malaise, a révélé la production dont BFM TV se fait l'écho. La représentation avait commencé 20 minutes plus tôt. Très vite, le rideau a été tiré et la direction du théâtre a fait le choix d'évacuer les spectateurs des lieux, indiquant que la représentation était officiellement annulée.

Les pompiers ainsi que le Samu sont rapidement arrivés sur place, rapporte de son côté Le Point, qui précise que, selon ses informations, Muriel Robin aurait été la première à réagir face au comportement inhabituel de Pierre Arditi. C'est elle qui aurait demandé à ce que le rideau soit baissé. "Au bout de deux ou trois minutes quand nous avons vu Muriel Robin un peu paniquée, nous avons compris qu'il se passait quelque chose de sérieux", confirme un spectateur auprès de BFM TV. Et d'ajouter : "Les gens ne l'ont pas cru parce qu'il y avait eu un gag au début de la soirée et au bout de quelques minutes on est passé de l'amusement collectif à de la tristesse."

Mercredi en fin de soirée, la chaîne d'information en continu affirmait que Pierre Arditi avait été admis en urgence absolue à l'hôpital Lariboisière, dans le Xe arrondissement de Paris. Il était question d'une "suspicion d'AVC". Le pronostic vital de l'acteur ne serait toutefois pas engagé. Plus tôt, BFM TV relatait que le comédien avait été transporté à l'hôpital "conscient".

Muriel Robin et Pierre Arditi sont à l'affiche de "Lapin" de Samuel Benchetrit depuis le 21 septembre, au théâtre Édouard VII, à Paris. "Tous les lundis, soir de relâche, Muriel Robin se rend chez Pierre Arditi pour passer la soirée avec lui. Comme tous les lundis, ils partagent un dîner et profitent de leur amitié. Mais ce soir, pour la première fois, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls... mais beaucoup plus...", indique le synopsis de la pièce de théâtre sur Internet.