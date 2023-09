Résultat de l'Euromillions : les 130 millions d'euros remportés en France

EUROMILLIONS. Le jackpot de 130 millions d'euros a été remporté par un Français, lors du tirage de l'Euromillions, vendredi 29 septembre 2023. Découvrez les résultats de l'Euromillions sur cette page.

[Mis à jour le 29 septembre 2023 à 22h02] Les résultats du tirage de l'Euromillions du vendredi 29 septembre 2023 sont tombés. La cagnotte de 130 millions d'euros, mise en jeu par la FDJ et ses homologues européens, a été remportée ! L'heureux gagnant est situé en France. Il s'agit du neuvième plus gros gain de la FDJ. Le montant de cet impressionnant jackpot équivaut au prix de cinq Rolls-Royce La Rose noire Droptail, la voiture la plus chère du monde en 2023, dont le prix est de 25 millions d'euros. Découvrez les résultats du tirage de l'Euromillions du jour et surveillez si vous n'avez pas des numéros gagnants. Par ailleurs, un gagnant MyMillion remporte un million d'euros avec le code TT 262 4377 inscrit sur son ticket.

Tirage du 29/09/2023 9 - 11 - 13 - 21 - 32 Etoiles : 2 - 7

MyMillion :TT 262 4377

La somme de 130 millions d'euros est colossale et reste un montant exceptionnel, même pour l'Euromillions. Cela correspond au prix de deux avions de ligne (qui coûte 60 millions d'euros), mais aussi à la valeur de six TGV, dont le prix s'élève à 20 millions d'euros. Le gagnant du jour sera-t-il aussi généreux que certains de ces prédécesseurs ? Ainsi, en 2020, un gagnant a donné près de 200 millions d'euros à une fondation dédiée à la protection de l'environnement, rapporte La Dépêche. En 2014, un autre gagnant avait partagé 50 millions d'euros en une dizaine d'associations, tandis qu'un autre, qui avait bénéficié de la Croix Rouge, avait reversé une part de ses gains à l'association humanitaire.

Le plus gros gain de l'Euromillions a été remporté au Royaume-Uni, le 19 juillet 2022. Le gagnant a empoché la somme de 230 millions d'euros, la plus importante jamais mise en jeu pour l'Euromillions. Le 15 octobre 2022, une Française a remporté un autre jackpot impressionnant de 220 millions d'euros. Il s'agissait de la plus grosse somme gagnée par un Français. Si vous souhaitez tenter votre chance, rendez-vous chez un buraliste afin de remplir une grille. Vous pouvez aussi jouer en ligne ou avec l'application fdj.fr. Le tirage de l'Euromillions a lieu tous les mardis et les vendredis.