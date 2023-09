Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 30 septembre 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Sept millions d'euros étaient à gagner lors du tirage Loto de ce samedi 30 septembre. Les résultats sont désormais disponibles.

[Mis à jour le 30 septembre 2023 à 21h30] Les résultats du tirage Loto du samedi 30 septembre 2023 sont désormais connus... Alors avez-vous remporté les 7 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux. Vérifiez bien votre ticket, car, même si vous n'êtes pas gagnant au rang 1, vous avez peut-être remporté une certaine somme.

Vous pouvez également trouver, ci-dessous, les dix codes tirés au sort, le numéro Joker+ et l'option second tirage :

Pour tenter de remporter le jackpot, il fallait d'abord participer au tirage. Pour cela, rien de plus simple. Il suffisait de se rendre chez un buraliste et d'acheter une grille. Il fallait ensuite choisir six numéros : les cinq premiers sont compris entre 1 et 49, le dernier, le numéro chance, est à sélectionner entre le 1 et le 10. La cagnotte est remportée seulement si vous cochez les six bons numéros et que personne d'autre ne joue les mêmes. Il était aussi possible de jouer en ligne, sur Internet ou avec l'application FDJ. Cependant, il faut obligatoirement être majeur pour jouer au Loto ou à un jeu d'argent.

Pour remporter le jackpot du loto, il fallait croire en sa bonne étoile. En effet, vous aviez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance. Ainsi, vous aviez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouviez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille.