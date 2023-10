Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 3 octobre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS EUROMILLIONS. Avec "seulement" 17 millions d'euros en jeu, l'euphorie devrait être moins intense que vendredi au moment du tirage Euromillions. Les résultats seront délivrés ici, quoi qu'il arrive.

[Mis à jour le 3 octobre 2023 à 19h07] Et c'est reparti pour une nouvelle semaine de tirages Euromillions ! Premier de la semaine, ce mardi 3 octobre 2023, 17 millions d'euros sont mis en jeu. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Pour participer au tirage et tenter de trouver le résultat Euromillions, il faut débourser 2,50 euros minimum. Mais en cas de victoire, le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ? À vous de voir car si 17 millions d'euros est l'équivalent de 55 600 000 grilles Euromillions, en ne jouant qu'une combinaison vos chances de trouver le bon résultat sont de l'ordre d'une sur… plus de 139 millions !

​​​​​​​Une chose est sûre, l'enjeu ne sera pas aussi stimulant que celui du précédent tirage Euromillions. Vendredi 29 septembre, la FDJ proposait un méga jackpot de 130 millions d'euros aux joueurs. À l'heure du tirage, le suspense était à son comble et s'est finalement un Français qui a réussi à empocher le méga jackpot ! Car, rappelons-le, les joueurs de pas moins de neuf pays, dont la France, participent chaque mardi et vendredi au tirage Euromillions.

Que fallait-il avoir parié vendredi dernier pour remporter les 130 millions d'euros ? Le 9, le 11, le 13, le 21, le 32 et les numéros étoile 2 et 7 ont été tirés au sort. À ce stade, on ignore encore où le vainqueur du jour avait tenté sa chance. Il ou elle a 60 jours à compter du tirage gagnant pour se manifester et récupérer son gain. Il s'agit du plus gros jackpot remporté jusqu'à présent cette année en France. Une Bretonne avait néanmoins empoché la coquette somme de 109 millions d'euros le 1er septembre dernier grâce à un précédent tirage Euromillions colossal, rappelle France Bleu. Quant au plus gros jackpot jamais remporté en France lors d'un tirage Euromillions, celui-ci s'élève à ce jour à 220 millions d'euros. Il a été gagné par une Polynésienne en octobre 2021.