Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 4 octobre 2023, 9 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Et de neuf millions ! Le jackpot du tirage du Loto de ce mercredi 4 octobre 2023 devrait susciter les convoitises. Mais trouverez-vous les résultats dans le temps qui vous est imparti.

Nouveau rendez-vous du Loto. Et la somme mise en jeu ce mercredi 4 octobre 2023 ne devrait laisser aucun joueur indifférent. En effet, neuf millions d'euros sont sur la table. De quoi motiver ceux qui hésitaient encore à tenter leur chance. Moyennant 2,20 euros, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le tirage Loto aura lieu, comme d'habitude, vers 20h45 sur TF1. Les résultats seront communiqués dans la foulée ici même !

Comment se fait-il qu'une si grosse cagnotte soit en jeu ce mercredi soir ? Neuf millions d'euros, même pour un tirage du Loto, reste une somme conséquente. Pas de super tirage Loto ou de tirage exceptionnel spécial 4 octobre pour autant. Non, ce jackpot n'est rien d'autre que le fruit de huit tirages Loto restés sans vainqueur. Au fur et à mesure, la cagnotte a grossi d'un million d'euros par un million d'euros. Et cela pourrait se poursuivre ainsi pendant longtemps encore, car il n'existe pas de limite au montant que la cagnotte du Loto peut atteindre.