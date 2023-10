Les punaises de lit considérées comme "fléau" en France : l'État va-t-il aider les foyers contaminés ?

Alors qu'une réunion interministérielle doit se tenir vendredi, plusieurs groupes de députés ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils souhaitaient déposer des propositions de loi visant à mieux lutter contre les punaises de lit.

Depuis quelques jours la polémique enfle. Les punaises de lit font la une de l'actualité. En pleine Coupe de monde de rugby et à un an des Jeux olympiques 2024, cette mauvaise publicité est plus que mal venue. Sur le pont, l'exécutif prend le problème très au sérieux. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé mardi 3 octobre, par la voix de son porte-parole Olivier Véran, invité de RTL, qu'"une réunion interministérielle aura lieu vendredi pour regrouper l'ensemble des composantes compétentes et apporter rapidement des réponses aux Français".

"Les questions que se posent les Français sont légitimes", a estimé l'ancien ministre de la Santé sur les ondes de RTL, assurant qu'il est nécessaire de leur "apporter rapidement des réponses". Pour l'exécutif, il est également important de "protéger les Français des arnaques". Car face à ce fléau qui serait, selon Olivier Véran, en partie liée au réchauffement climatique et au tourisme, "il ne s'agit pas de payer quelqu'un 3 000 balles sans savoir ce qu'il fait, il y a des méthodes sécurisées qui permettent de le faire".

Les députés du camp présidentiel et les socialistes dans les "starting-blocks"

À l'Assemblée nationale ce mardi, le mot "fléau" était sur toutes les lèvres. Les députés de plusieurs camps semblent prêts à s'emparer du problème des puces de lit. Une proposition de loi, qui vise à en faire "une question de santé publique", a été annoncée par le président du groupe Renaissance, Sylvain Maillard. Le texte pourrait être examiné début décembre, est-il même avancé.

Une proposition de loi devait également être déposée ce jour même par les socialistes, relaie notamment Le Monde. Elle a pour vocation d'imposer "dans l'ensemble des contrats d'assurance obligatoire d'habitation une garantie contre les risques résultant d'une infestation aux punaises de lit", bon nombre de victimes renonçant à des traitements efficaces face au coût que cela représente.