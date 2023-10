Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 10 octobre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS EUROMILLIONS. Les 39 millions d'euros en jeu seront-ils pour vous ce mardi 10 octobre 2023 ? Réponse à l'heure des résultats.

[Mis à jour le 10 octobre 2023 à 19h07] Pour ce tout premier tirage Euromillions de la semaine, la Française des jeux et ses huit autres homologues européens proposent pas moins de 39 millions d'euros à qui trouvera le résultat du jour. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 pétante. Au-delà, votre grille sera validée pour le tirage suivant. Tous les résultats Euromillions, qu'il s'agisse de la combinaison gagnante ou du code My Million, qui permet à l'un des joueurs ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros, seront délivrés ici même vers 21h30.

​​​​​​​Mais au fait, comment joue-t-on à l'Euromillions ? Pour cela, rien de plus simple. Muni de 2,50 euros, coût de la grille classique, il vous est possible de participer à n'importe quel moment de la semaine dans un point de vente agréé par la FDJ, et même à n'importe quel moment de la journée, en vous rendant directement sur le site de la FDJ. Pour créer votre combinaison, il faut choisir cinq chiffres parmi les 50 disponibles, et deux numéros étoile, parmi les 12 possibles. Une fois les sept chiffres cochés, pensez bien à valider votre grille avant 20h15, le jour du tirage Euromillions qui vous intéresse.

Comment gagner à l'Euromillions ? Malheureusement, il n'existe à ce jour aucune recette miracle. Pour certains, jouer de manière nonchalante a pu marcher, pour d'autres, il aura fallu être patient pendant parfois des dizaines d'années ou se munir de nombreux grigris et porte-bonheur. Le hasard est concrètement votre seul ami dans cette affaire. Ainsi, le plus important reste de ne pas miser toutes ses économies, car vos chances de trouver le résultat de l'Euromillions sont particulièrement faibles : une sur très exactement 139 838 160. Mais comme dit le dictons, qui ne tente rien n'a rien…