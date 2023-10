Quels sont les dangers du glyphosate pour la santé ? Pourquoi est-il encore utilisé ?

Bruxelles souhaite autoriser l'herbicide controversé dix ans de plus. Un vote est organisé ce vendredi 13 octobre 2023. Les Vingt-Sept vont devoir faire un choix.

Les jours du glyphosate pourraient ne plus être comptés... En effet, ce vendredi 13 octobre 2023, les Vingt-Sept sont appelés à s'exprimer sur son avenir, alors que la Commission européenne a proposé le 20 septembre dernier de prolonger de dix ans son autorisation au sein de l'Union. Initialement l'autorisation avait été renouvelée pour cinq ans en 2017 et avait expiré en décembre 2022 avant d'être finalement renouvelée pour un an, temps nécessaire pour obtenir de nouvelles évaluations.

Quels dangers pour la santé ?

Le Centre international de recherche sur le Cancer, lié à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a catégorisé le glyphosate en 2015 comme "probablement cancérogène pour l'homme". Comme le relaie Le Dauphiné, différentes études réalisées sur des professionnels ont mis en avant une augmentation des risques de lymphome non-hodgkinien. En 2021, un rapport de l'Inserm dénonçait également la génotoxicité de l'herbicide, à savoir le fait qu'il est susceptible d'engendrer un dysfonctionnement ou une altération du génome en endommageant l'ADN. Des surrisques de myélome multiple et de leucémies étaient aussi pointés du doigt, même si les résultats étaient moins convaincants.

Un lien entre malformations et exposition prénatale au désherbant reconnu

À quelques jours du vote des Vingt-Sept, la famille Grataloup a décidé de sortir du silence. Théo, le fils, aujourd'hui âgé de 16 ans, est porteur de graves malformations du larynx, de l'œsophage et du système respiratoire. En cause potentiellement ? Une exposition prénatale au glyphosate. Les experts du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) ont ainsi reconnu en mars 2022 "la possibilité du lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un ou des deux parents".

Une reconnaissance qui lui a conféré une indemnisation. Une première en France, relaie Le Monde. Avant, jamais un herbicide n'avait été reconnu comme une cause de malformations congénitales. "Nous ne pouvions plus nous taire. Nous ne pouvions pas laisser des politiques et des journalistes continuer à dire qu'il n'y avait pas de problème avec le glyphosate", confie à franceinfo Sabine, la mère de Théo, qui dénonce : "Derrière les statistiques, ce sont des familles, des gens malades [...] Nous prenons la parole pour que les décideurs prennent en compte les gens qui souffrent."

Alors, pourquoi continuer à utiliser le glyphosate ?

Selon un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) publié en juillet 2023, le glyphosate ne présenterait pas de "point de préoccupation majeure". Un avis sur lequel a d'ailleurs décidé de se baser la Commission européenne pour proposer la prolongation de l'utilisation de l'herbicide le plus utilisé du monde.