La grève du 13 octobre sera-t-elle suivie ? Déjà des perturbations à prévoir

L'intersyndicale appelle à une journée de grève nationale et interprofessionnelle ce vendredi 13 octobre pour revendiquer l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux. Les secteurs de l'éducation, de la santé et des transports risquent d'être perturbés.

L'intersyndicale est de retour et elle appelle à la grève ce vendredi 13 octobre. Après la mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats mènent le combat pour "le pouvoir d'achat et l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux" comme le précise son communiqué. En plus de ces revendications "prioritaires" pour le monde du travail, l'égalité homme-femme figure aussi au menu des exigences. Il veulent frapper fort pour faire entendre leurs exigences trois jours avant la conférence sociale sur les bas salaires présidée par la Première ministre, Elisabeth Borne. Et pour cela, "il faut qu'on fasse le plein" a insisté la patronne de la CGT, Sophie Binet, dimanche 8 octobre sur Franceinfo.

L'appel à la grève nationale et interprofessionnel a été relayé dans de nombreux secteurs et certains ont d'ores et déjà annoncé une grande mobilisation de leur personnel, notamment dans le secteur de la santé qui prévoit un mouvement historique. L'école et les transports pourraient également être perturbés par la grève.

Les transports SNCF perturbés et des vols annulés ?

Les éventuelles perturbations sur le trafic des trains de la SNCF ne seront connues qu'à la veille de la grève, à 17 heures. Mais la société de transports se veut rassurante et a indiqué à BFMTV que le trafic sera "quasi-normal sur les trains à grande vitesse" ce vendredi 13 octobre. Si le TGV seront a priori épargnés, ce ne sera pas le cas de certains lignes régionales de TER, de Transiliens et d'Intercités. Les voyageurs de ces lignes sont donc invités à faire preuve de prudence quant au maintien de leur trajet. Les principaux syndicats du secteur, la CGT Cheminots, Sud Rail et la CFDT Cheminot et plus tardivement l'Unsa, ont relayé l'appel "à se mettre en grève et à manifester" à l'ensemble des salariés. Du côté de la RATP, la branche de la CGT a appelé les agents à prendre part à la grève, mais aucune perturbation n'est prévue pour le moment. Là aussi le détail des perturbations est attendu la veille de la grève.

La grève du 13 octobre risque d'être suivie dans les aéroports, notamment celui de Paris-Orly qui a déjà annoncé la suppression de 40% des vols sur la journée de vendredi sur demande de la Direction générale de l'Aviation civile. Les programmes de vols doivent également être réduits de 20% à Marseille-Provence et de 15% à Beauvais. D'autres retards ou annulations sont possibles à cause de la grève des contrôleurs aériens et des gestionnaires de la navigation aérienne. Tous revendiquent un meilleur salaire et l'amélioration des conditions de travail.

L'appel à la grève lancé dans les écoles, les collèges et les lycées

L'appel à faire grève du FSU-SNUipp, premier syndicat des écoles maternelles et élémentaires devrait être suivi. Tous les professeurs ayant l'intention de faire grève doivent se faire connaître auprès des directions ce mercredi au plus tard, tenus par l'obligation de se déclarer 48 heures à l'avance. Les parents seront donc prévenus et une première estimation de la participation pourrait être faite avant la grève.

Les enseignants des collèges et lycées devraient ont également été invités à faire grève par le SNES-FSU, de même que ceux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans les établissements scolaires de tous les niveaux, des grèves des services annexes comme la restauration ou la garderie pour les plus petits ont également de fortes chances d'être perturbés par la grève.

Un "vendredi noir" chez les médecins

Le secteur de la santé devrait être un des plus touchés par le grève du 13 octobre. Tous les syndicats représentants les médecins libéraux lancent un appel historique à la grève après l'échec des négociations avec l'Assurance maladie sur le tarif des consultations. L'intersyndicale a assuré le mardi 10 octobre que le "vendredi 13 octobre sera indiscutablement un vendredi noir" dans les cabinets médicaux. Elle appelle à cesser toutes les activités et le président de l'Union des chirurgiens de France, Philippe Cuq, a ajouté que "toutes les activités de consultations, les actes techniques sont déprogrammés. Les urgences seront transférées à l'hôpital public".

La principale revendication des médecins porte sur la revalorisation des prix des consultations et la reprise des négociations. Les précédentes n'ayant conduit qu'à une augmentation d'1€50 pour porter le tarif à 26€50 quand les médecins demandaient un prix fixé au minimum à 30€.

Une grève dès mercredi pour le secteur de l'énergie ?

La CGT Mines-Energie, principal syndicat du secteur, a appelé les salariés à faire grève avec de l'avance sur le mouvement interprofessionnel national. Le mouvement doit commencer ce mercredi 11 octobre et durer toute la journée de jeudi, en parallèle des négociations pour les salaires. "On appelle à la grève et à la reprise en main des outils de travail sur décision collective", a indiqué le syndicaliste Fabrice Coudour à l'AFP. Les salariés pourraient lors de leur grève décider des baisses de production d'électricité à compter de 21 heures, le 11 octobre. La CGT n'a toutefois pas été suivie par les trois autres syndicats.

Peu de monde dans les manifestations le 13 octobre ?

Si la grève du 13 octobre pourrait être suivie dans ces secteurs, elle ne devrait pas pousser les foules dans les rues selon le service de renseignement territorial. Ce dernier s'attend à environ 200 manifestations "moyennement fédératrices" et anticipe la participation de 125 000 à 150 000 personnes dans toute la France, selon une note consultée par BFMTV. Des chiffres timides qui s'expliqueraient par une forme de "résignation perceptible chez les travailleurs" après le manque de résultat des mobilisations, pourtant très suivies, contre la réforme des retraites.

Avec une participation restreinte, le renseignement juge le risque d'incidents "limité". Seules quelques villes "traditionnellement propices au débordement de la sphère radicale", dont "l'ultra-gauche" ou "les gilets jaunes radicalisés", pourraient faire exception. A Paris par exemple "100 à 200 éléments à risque" pourraient se mêler à la manifestation estimée à 15 000 personnes.