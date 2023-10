Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 17 octobre 2023, 66 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions propose 66 millions d'euros à qui trouvera les résultats du jour.

Avis aux amateurs de cagnotte ! Ce mardi 17 octobre 2023, la Française des jeux propose une cagnotte de 66 millions d'euros. Il est possible de jouer jusqu'à 20h15, moyennant 2,50 euros, prix d'une grille classique. Le tirage My Million aura lieu vers 21 heures, la combinaison gagnante sera, elle, dévoilée vers 21h30 ici même, ainsi que sur le site de la FDJ. Le 4 ? Le 35 ? Le 23 ou le 43 ? Si vous ne savez vraiment pas sur quels chiffres parier, alors, laissez-vous guider par le destin et opter pour l'option flash !

À ce jour, aucun tirage Euromillions n'a été remporté au mois d'octobre. Le dernier tirage gagnant de l'Euromillions remonte au vendredi 29 septembre 2023. Ce jour-là, 130 millions d'euros étaient en jeu. Un joueur ayant tenté sa chance en France est parvenu à trouver les résultats. Il fallait avoir parié les 9, 11, 13, 21, 32 et les numéros étoile 2 et 7. Des chiffres qui pourront peut-être vous inspirer ce mardi soir, ou pas. Certains y verront des options à oublier, car déjà sorties trop récemment, tandis que d'autres verront en ces chiffres des numéros qui ont, au contraire, récemment montré qu'ils avaient assez de chance pour être tirés au sort… À vous de voir !