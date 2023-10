Fortes pluies et risque d'inondations, quelles prévisions dans les quatre départements en vigilance orange ?

L'Hérault, le Gard, l'Ardèche et la Drôme sont en alerte pluie-inondation ce mercredi soir et jusqu'à jeudi matin. Le point sur les prévisions météorologiques.

Quatre départements ont été placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo-France ce mercredi 18 octobre 2023. Il s'agit de l'Hérault, du Gard, de l'Ardèche et de la Drôme. À noter que le Gard et l'Hérault sont également concernés par une alerte orange crues. Pour l'heure, la vigilance est étendue jusqu'à demain, jeudi 19 octobre, 6 heures du matin. Dans son bulletin émis à 16 heures, Météo-France évoque un "épisode méditerranéen" tout à fait "habituel pour la saison". Au programme : "des intensités pluvieuses et des cumuls ponctuels parfois remarquables, nécessitant une vigilance particulière".

Seule inquiétude à l'horizon, on ignore encore la localisation exacte des plus forts cumuls de précipitations attendus. Les autorités redoutent ainsi que la pluie s'abatte davantage dans "des régions de plaines urbanisées", ces zones étant plus sensibles aux pluies intenses. La population locale est donc invitée à la prudence et à se tenir informer régulièrement de l'évolution des choses.

Concrètement, à quoi peut-on s'attendre ? Alors que les pluies se sont intensifiées au fil de la matinée ce mercredi dans le Gard et l'Hérault, en fin d'après-midi et en soirée, des pluies avec des intensités de 40 à 60 mm par heure persistent par endroits et s'étendent aux deux autres départements concernés par l'alerte orange. Si l'épisode va donc se poursuivre toute la nuit, une accalmie est attendue jeudi matin. En cumulé, 150 à 200 mm sont attendus lors de cet épisode sur les Cévennes et leur Piémont, et même jusqu'à 200 à 250 mm par endroits. Sur les plaines, 70 à 100 mm, voire jusqu'à 150 mm, sont attendus selon Météo-France, et ce, en très peu de temps.