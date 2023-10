Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 20 octobre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 20 octobre 2023 promet 17 millions d'euros à qui trouvera les résultats.

[Mis à jour le 20 octobre 2023 à 19h07] Nouveau tirage Euromillions. Pour le dernier de la semaine, la Française des jeux (FDJ) propose "seulement" 17 millions d'euros. Et pour cause, un petit chanceux est parvenu à trouver les résultats du jour lors du précédent tirage mardi. Résultat : la cagnotte a été remise à zéro, ou plutôt 17 millions d'euros, le jackpot minimum qui puisse être mis en jeu à un tirage. Comme lors de chaque événement, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le My Million sera tiré au sort vers 21 heures et la combinaison gagnante du jour sera révélée aux alentours de 21h30.

Quels numéros jouer pour ce nouveau tirage Euromillions ? C'est la question que tout le monde se pose. Mardi, les chiffres suivants sont sortis : 10 - 17 - 20 - 35 - 40 et les numéros étoile 3 et 4. Des chiffres qui semblent avoir eu assez de chance pour sortir cette semaine, quitte à être tirés au sort une deuxième fois ? À vous de voir... Car à l'Euromillions, il n'y a pas de règle. Parfois, certains numéros sortent plusieurs tirages consécutifs, d'autres fois, ils ne sont pas tirés au sort pendant des semaines, voire même des mois ! Une chose est sûre, si vous participez au tirage Euromillions du jour, il va falloir vous en remettre, d'une façon ou d'une autre, au hasard et croire, un minimum, en votre bonne étoile !

Le saviez-vous ? La FDJ va lancer, avec huit homologues européens, une nouvelle loterie appelée EuroDreams. Le premier tirage aura lieu le 6 novembre 2023. En misant 2,50 euros, les joueurs pourront tenter de remporter un lot sous forme de rente. Ils pourront potentiellement gagner jusqu'à 20 000 euros par mois pendant... 30 ans. C'est 7,2 millions d'euros en tout. Les gagnants du deuxième rang pourront, eux, se voir verser 2 000 euros par mois pendant cinq ans.