Ouragan Tammy : des vents violents et alerte rouge en Guadeloupe, quelles sont les prévisions ?

Ce samedi à minuit, l'île est passé en alerte rouge en prévision du passage de l'ouragan Tammy. Le préfet a appelé les habitants à rejoindre au plus vite "un abri".

"Ce niveau d'alerte vise les phénomènes ayant un impact très important", a précisé le préfet, Xavier Lefort dans un communiqué après que la Guadeloupe soit passée en alerte rouge. Alors que l'ouragan Tammy s'apprête à passer sur l'île, le préfet a conseillé aux habitants de rejoindre "un abri" et à "respecter toutes les recommandations des autorités". L'ouragan classé catégorie 1 depuis vendredi devrait "passer au plus près ou sur l'archipel guadeloupéen samedi en journée", selon Météo-France. De fortes averses et du tonnerre sont à prévoir jusqu'à au moins dimanche. Depuis vendredi, des vents puissants soufflent sur l'île, atteignant jusqu'à "120 kilomètres à l'heure avec des rafales à 148 kilomètres à l'heure", d'après le service météorologique.

Les liaisons maritimes et aériennes ont totalement été annulées ou suspendues pour ce week-end. Alors que Météo France annonce des creux dans la mer de près de cinq mètres, les ports et mouillages doivent être sécurisés afin d'éviter une possible submersion. Des stocks de provisions et des moyens humains ont été dépêchés sur l'île afin de faciliter le passage de l'ouragan. Dans la nuit de samedi à dimanche, Tammy devrait se diriger "non loin de Saint-Martin et Saint-Barthélemy" qui doivent passer en alerte rouge à midi heure locale, a déclaré la préfecture. La Martinique a quant à elle été placée en vigilance orange pour risques de submersion.