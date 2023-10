A quoi servent ces poteaux qu'on voit souvent à la campagne ? Ce truc d'agriculteur marche aussi dans votre jardin

Qui a déjà sillonné la campagne française en a probablement déjà croisé un ou deux. Ni poteau électrique, ni clôture, ce grand piquet en bois en forme de T a une fonction bien particulière...

Se promener ou rouler au bord d'une route à la campagne offre toujours ou presque un superbe spectacle. Parmi les éléments du décor, beaucoup remarqueront les reliefs, les couleurs et, avec de la chance, quelques animaux sauvages. Certains s'attarderont aussi sur des détails qui parfois peuvent surprendre. C'est le cas de ces grands poteaux en forme de T qu'on trouve souvent au milieu des champs, plantés à proximité d'une clôture, voire fixés directement à celle-ci.

Ces ouvrages simples peuvent faire penser à des croix ou à de vieux poteaux électriques abandonnés au milieu de nulle part. Mais à chaque fois, une chose va frapper l'observateur : la hauteur de l'ensemble, qui peut atteindre jusqu'à 2,50 m ou plus, dans un paysage souvent très plat.

Ces poteaux montés de manière artisanale ont une utilité bien précise. Ils sont installés là par les agriculteurs pour accueillir des rapaces. Une fonction que trahit leur profil en forme de perchoir. Si les oiseaux sont souvent les ennemis des cultivateurs, ces poteaux sont donc tout l'inverse d'un épouvantail. Contrairement aux oiseaux à l'appétit dévorant pour certains fruits, les rapaces sont en effet les bienvenus au bord des cultures, car ils mangent de la viande.

Leur rendre le bord des champs agréable est donc très malin : les rapaces ont tendance à s'attaquer aux petits rongeurs qui pullulent dans les champs cultivés et ravagent graines, fruits, feuilles, tiges et même racines ou perturbent les cultures en creusant de profondes galeries dans la terre. Un comportement qui peut engendrer de forts dégâts pour la production agricole. Inviter les rapaces dans les parcelles a une autre vertu : c'est une parfaite alternative aux raticides et autres pesticides chimiques spécifiques.

Plus ils seront nombreux et divers (en termes de saisons, de préférences alimentaires, de techniques de chasse), plus les chances que le "biocontrôle" fonctionne seront élevées. Les plus efficaces seront la buse variable, le faucon crécerelle, le hibou moyen-duc et l'effraie des clochers. Les milans noir et royal, les busards, la chouette hulotte et la chevêche participent aussi à la régulation. Or nombre de ces rapaces pratiquent la chasse à l'affût sur un poste surélevé depuis lequel ils se laissent tomber sur leurs proies. La chasse en vol est aussi possible, mais s'avère vite épuisante pour les rapaces dans d'aussi grandes parcelles. Les perchoirs leur permettront de se poser et d'observer le sol avec un horizon de chasse à 360°.

Les cibles principales sont les rats taupiers, grands campagnols ou campagnols des champs. Mais les mulots sont aussi visés, ce qui fait de cette solution une alternative pour les jardins des particuliers également. D'autant que ces animaux ont un cycle de reproduction très court et très fécond, avec une gestation très rapide et 5 portées en moyenne par an. Le tout avec des pics de reproduction tous les 2 à 5 ans que la prédation par les rapaces permet de réguler.