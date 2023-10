L'âge parfait pour avoir un premier enfant - ce qu'affirment les statistiques

A 25 ans ? A 35 ans ? Vaut-il mieux avoir un enfant tôt ou tard à notre époque ?

Quel est le meilleur moment pour avoir un bébé ? Voilà une question obsédante, gênante parfois, mais que se posent de nombreux couples et surtout de nombreuses femmes. Devenir parent fait partie des sujets tellement complexes à notre époque que cette question n'est pas anodine.

En France, le taux de natalité a atteint son plus bas niveau depuis plus de 30 ans et les femmes ont leur premier enfant plus tard qu'auparavant, à 28,9 ans. De plus en plus choisissent d'avoir des enfants tard, à la fin de la trentaine ou dans la quarantaine, voire pas du tout.

Une réalité sociologique apparaît : les femmes cherchent à trouver l'équilibre entre l'âge qui passe et réduit les chances d'avoir un enfant et d'autres facteurs liés à leurs choix de vie, comme les perspectives de carrière, le souhait de préserver son niveau de vie, la volonté d'investir dans un logement, etc.

Prise ainsi, dans toute sa globalité, la question du "meilleur moment" ressemble à une équation complexe. Mais des réponses se dégagent, comme le rapporte avec brio The Telegraph.

Le meilleur âge est-il dans la vingtaine ?

Une étude danoise récente a révélé que les jeunes mères s'en sortent moins bien financièrement : les femmes qui avaient 31 ans ou plus lorsqu'elles ont eu leur premier bébé avaient un revenu à vie plus élevé que les femmes qui ont eu un bébé avant l'âge de 31 ans. Les femmes ayant eu un enfant avant 25 ans ont des revenus près de 2 fois inférieurs aux femmes sans enfants.

Pourtant, les recherches montrent très clairement que les femmes qui tentent d'avoir un enfant avant l'âge de 30 ans ont 85% de chances d'y parvenir en moins d'un an. "Le pic de fertilité chez les femmes se situe vers le milieu de la vingtaine", explique Cesar Diaz-Garcia, de la London Fertility Clinic de Portland, au Télégraph.

Les statistiques démontrent qu'une maternité entre le milieu et la fin de la vingtaine a des répercussions sur la carrière et les revenus à long terme d'une femme.

Le meilleur âge est-il dans la trentaine ?

Les femmes ayant leur premier enfant dans la trentaine sont de plus en plus nombreuses, et ce pour de bonnes raisons, notamment la probabilité d'avoir un salaire plus élevé, d'avoir une carrière plus stable et une relation plus établie.

Certaines statistiques tendent à démontrer que, financièrement, le début de la trentaine est le moment idéal pour avant un premier enfant : les données sociologiques montrent que l'âge permet d'accéder à un salaire plus élevé, une carrière plus stable et une relation plus établie. Et les chances de tomber enceinte sont toujours élevées.

Une femme âgée de 30 ans a juste un peu moins de chances d'y arriver qu'à la fin de la vingtaine en réalité : 75% de chances dans l'année à 30 ans, 66% pour cent à 35 ans.

Le meilleur âge est-il dans la quarantaine ?

Une analyse du New Telegraph Money, relayée par The Telegraph, a révélé que les femmes ayant des enfants dans la quarantaine sont susceptibles de prendre leur retraite avec une pension inférieure à celle des mères plus jeunes.

Pourtant le taux de natalité des femmes au début de la quarantaine ont augmenté de chaque année depuis 1982, et ce malgré une réalité scientifique : après 40 ans, les chances d'avoir un enfant dans l'année sont de 44% et les risques de complications sont nettement plus élevées.

Certains experts évaluent les chances de tomber enceinte naturellement dans la quarantaine à 5% chaque mois. Pour la British Fertility Society, l'âge maximum auquel une femme devrait commencer à essayer d'avoir un bébé, si elle veut être sûre à 90% d'avoir au moins un enfant sans aide (de type PMA), serait ainsi de 32 ans.

Bien entendu, tout ceci est à prendre avec le recul nécessaire : chaque femme, chaque couple un son propre projet de bébé et chacun a sa propre vision du "meilleur moment" pour avoir un enfant. Mais désormais, on sait ce qu'on pensent les experts et ce qu'en disent les statistiques !