Ces yaourts très connus et vendus partout en France rappelés en urgence

Des packs de yaourts de la marque Activia risquant d'être "impropres à la consommation" sont rappelés. Les produits concernés ont été vendus partout en France, entre le 7 et 26 octobre, dans les magasins de onze enseignes. Que faire si vous en avez ?

Attention pour les amateurs de yaourts natures ! Les "Activia Brassés Nature" vendus par packs de huit dans tous les supermarchés de France sont rappelés en raison d'une "non-conformité susceptible d'être visible dès l'ouverture du pot rendant les produits impropres à la consommation". Les yaourts risquent d'avoir une "texture liquide" semblable à du lait et peuvent entrainer un "risque d'irritation en cas d'ingestion", prévient le site gouvernemental Rappel Conso.

Les produits touchés sont tous ceux ayant été mis en vente entre le 7 et le 26 octobre 2023 dans les enseignes de onze distributeurs français : Auchan, Carrefour, Casino, Leclerc, Intermarché, Système U, Monoprix, Cora, Match et Schiever Distribution. Pour plus de précisions, le site Rappel Conso indique que les lots de yaourts concernés ont une date limite de consommation fixée au 9 novembre et une "heure de production comprise entre 10h40 et 12h25 codée sur l'opercule des pots".

"En cas de consommation, le défaut peut provoquer une irritation sans toutefois causer de conséquence irréversible sur la santé" prévient sur un ton rassurant les services de Rappel Conso qui invitent toutefois les consommateurs à ne manger ces yaourts de la marque Activia. Les produits doivent être ramenés en magasin par les consommateurs qui seront remboursés ou pourront procéder à un échange contre un produit consommable.