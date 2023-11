Tempête Ciaran : des risques de vagues-submersions sur le littoral et des vents violents dans le nord

23 départements sont en vigilance orange pour vent violent et/ou vagues submersions ce jeudi 2 novembre alors que la tempête Ciaran passe sur la Normandie et les Hauts-de-France. De fortes vagues risquent de déferler sur les littoraux et les autorités appellent à la vigilance malgré la rétrogradation des alertes.

L'essentiel La tempête Ciaran continue de traverser la France ce jeudi 2 novembre. Plus aucune vigilance rouge n'est active sur le territoire, mais 23 départements restent en vigilance orange pour vent violent, vagues-submersions ou encore orages.

Sept départements de Normandie et des Hauts-de-France sont toujours en vigilance orange pour vent violent, ce sont ces deux régions que la tempête doit traverser dans la journée avant d'évacuer vers la mer du Nord en fin de journée.

Toute la façade atlantique est en vigilance orange pour vagues-submersions alors que la houle agitée par la tempête Ciaran fait planer le risque de fortes vagues sur les côtes. Une risque accru par le phénomène de marée montante prévue cet après-midi sur le côtes bretonnes et normandes. Une vague de 21 mètres a été observée au large du Finistère.

La tempête Ciaran a fait un mort, un chauffeur routier victime d'une chute d'arbre dans l'Aisne, ainsi que quatre blessés dont trois sapeurs-pompiers, selon le bilan du ministère de l'Intérieur. Plus de 1 300 personnes ont dû être déplacées de chez elles.

De nombreux dégâts matériels sont observés en Bretagne et en Normandie après le passage de la tempête Ciaran : des chutes d'arbres, des effondrements de façades et un réseau électrique dégradé. 1,2 million de foyers sont privés d'électricité ce jeudi, 780 000 en Bretagne et 255 000 en Normandie.

En direct

12:14 - L'interdiction de circuler assouplie dans le Finistère En fin de matinée, la préfecture du Finistère a annoncé le maintien de l'interdiction de circuler dans le département, mais également fait part de quelques assouplissements notamment pour les axes routiers sécurisés. Ces derniers ont été rouverts à la circulation avec des limites de vitesse abaissées de 20 km/h. 11:59 - Le pic de la tempête attendue entre 13 et 15h dans les Hauts-de-France Les Hauts-de-France qui commencent à être gagnés par la tempête Ciaran seront sous les vents jusqu'en fin de journée. C'est donc cet après-midi que les vents devraient être les plus forts, "le pic [de la tempête] devrait arriver entre 13 heures et 15 heures" estime pour sa part le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant. Des vents jusqu'à 140 km/h ont déjà été observés alors que le département est en vigilance orange pour vents violents et vagues-submersions. Le préfet souligne sur Franceinfo qu'il "faut éviter au maximum les déplacements". 11:42 - Pourquoi la circulation est interdite sur les routes du Finistère ? Le vent commence à retomber dans le Finistère, placé en vigilance jaune depuis 10 heures, pourtant la préfecture maintient l'interdiction de circuler sur toutes les routes du département. L'autorité a justifié sa décision par "l'état des routes entravées par de nombreux obstacles", et c'est bien pour éviter des accidents liés à des chutes d'arbres ou des obstacles ainsi que pour éviter que des automobilistes se retrouvent bloqués sur les routes que la circulation est interdite explique le lieutenant-colonel David Annotel, pompier du Sdis 91, au micro de RTL. C'est aussi pour "faciliter l'action des secours (…) et de tous les services qui vont se mettre en œuvre pour déblayer et rendre les routes praticables" que les routes ne doivent pas être empruntées par les particuliers ajoute le pompier. 11:27 - Deux hommes blessés dans l'Orne lors de la tempête Ciaran La tempête Ciaran a fait deux autres victimes dans l'Orne selon les informations de la préfecture. Les deux personnes ont été blessées et se trouvent en urgence relative. La première a été blessée par une chute d'arbre et la seconde conduisait un poids lourd qui s'est couché, emporté par une rafale de vent. 11:13 - Vigilance pour le risque de vagues-submersions sur tout le littoral Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a à son tour rappelé que "la vigilance reste de mise" malgré la rétrogradation des plusieurs alertes sur BFMTV. "C'est désormais les phénomènes de submersion et de vagues géantes qui pourraient entraîner des dégâts, et les consignes de prévention et vigilance à répéter encore et encore", ajoute le ministre s'adressant plus particulièrement aux départements du littoral. 10:58 - Des rafales records enregistrées en Bretagne La Bretagne est désormais en vigilance jaune pour vent violent, après avoir été balayée par la tempête Ciaran. Les rafales de vent ont été telles que plusieurs records ont été battus dans les départements bretons indique Météo France. Les bourrasques ont atteint des vitesses inédites : 193 km/h à Plougonvelin, 171 km/h à Lanvéoc, 163 km/h à Landivisiau, 155 km/h à Brest, 148 km/h à Lorient ou encore 147 km/h à Quimper. Dans certaines villes les vents n'avaient pas été aussi violents depuis 1981. 10:45 - La tempête Ciaran faiblit mais les vents restent puissants dans les Hauts-de-France La tempête Ciaran commence tout juste à faiblir, mais elle se déplace toujours avec des vents violents. Les bourrasques sont arrivées dans les Hauts-de-France et des rafale à 130 km/h ont été observées dès 9 heures : 143 km/h au cap Gris-Nez ou 132 km/h à Boulogne-sur-Mer. Les vents continuent de gagner en puissance dans la région à mesure que le tempête se rapproche. 10:37 - "Le risque demeure important même après la levée de la vigilance rouge" Malgré la rétrogradation des niveaux de vigilances pour la tempête Ciaran, le porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers, Eric Bocardi, rappelle sur Franceinfo que "ce n'est pas parce que l'on rétrograde d'un cran [que l'on passe d'une vigilance rouge à une vigilance orange] que l'on doit baisser les bras et que la vigilance doit baisser". Un avis partagé par les préfets des départements les plus touchés comme la Manche. "Le risque demeurera important même après la levée de la vigilance rouge" a assuré le préfet Xavier Brunetière. 10:24 - La circulation routière toujours interdite dans le Finistère Malgré la levée de la vigilance rouge dans le département, la circulation routière est toujours interdite dans le Finistère en raison de "l'état des routes entravées par de nombreux obstacles". Seuls les véhicules des services de santé et de secours, des forces de l'ordre et des personnes mobilisées pour gérer la situation peuvent se déplacer. Le département du Finistère est le seul à interdire toute la circulation, dans les Côtes-d'Armor et la Manche, la circulation est uniquement interdite pour les poids lourds et les transports en commun. 10:05 - Fin de la vigilance rouge La dernière vigilance rouge active dans la Manche a été levée à 10 heures par Météo France. Le nombre de toutes les vigilances oranges congondues reste à 23, mais de nombreuses alertes concernant le vent violent ont été rétrogradées en vigilance jaune, c'est le cas pour les départements bretons notamment. Huit départements de Normandie et des Hauts-de-France - le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados et la Manche - sont toujours en alerte orange pour les vents. 09:54 - 255 000 foyers privés d'électricité en Normandie, 16 000 en Picardie 1,2 million de foyers sont privés d'électricité ce matin et la grande majorité d'entre eux se trouve en Bretagne où 780 000 ménages sont concernés et en Normandie où 255 000 foyers sont touchés. Mais les pannes de réseaux électriques touchent également d'autres régions comme la Picardie dans les Hauts-de-France avec 16 000 foyers touchés entre la Somme, l'Aisne et l'Oise. 09:45 - Le préfet de la Manche appelle à ne pas se rendre sur le littoral La tempête Ciaran passe actuellement sur la Normandie, notamment sur la Manche. Le préfet du dernier département en vigilance rouge appelle les habitants à rester "calfeutrés" chez eux jusqu'à la fin de la vigilance rouge et même après compte tenu des risques en particulier sur le littoral. La houle est déjà agitée dans la Manche et des vagues importants sont déjà visibles malgré la marée basse de ce matin. La marée haute étant prévue à la mi-journée sur les côtes de la Manche, la situation pourrait empirer concernant le risque de vagues-submersions. 09:33 - 207 km/h, les rafales maximales observées sur les côtes bretonnes C'est à la Pointe du Raz, dans le Finistère, que la plus puissante rafale de la tempête Ciaran a été enregistrée entre cette nuit et ce matin. D'autres bourrasques supérieures à 150 voire 170 km/h ont été recensées sur le littoratl atlantique nord comme le rapporte la Chaine Météo. L'agence météorologique indique que "les rafales peuvent encore atteindre 150 km/h du côté du Havre, mais dans l'ensemble le plus gros de la tempête est passé". 09:26 - De "nombreux dégâts" causés par la tempête Ciaran "De nombreux dégâts sont constatés, en particulier dans le Finistère, les Côtes d’Armor et la Manche, avec des axes routiers impraticables, des arbres arrachés, des toitures endommagées et des transports en commun très impactés", poursuit le ministre de l'Intérieur confirmant les dires des préfets de ces départements. A noter que des dommages semblables ont été observés en Seine-Maritime, dans l'Oise ou encore en Loire-Atlantique où plusieurs chutes d'arbres ont été rapportées, de mêmes que des pannes d'électricité. 09:22 - 1 mort et 4 blessés selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dressé un premier bilan après le passage de la tempête Ciaran, il confirme qu'une personne est décédée - un chauffeur routier victime d'une chute d'arbre sur une route de l'Aisne - et que quatre personnes ont été blessées, notamment 3 sapeurs-pompiers. Le ministre ajoute sur X (anciennement Twitter) que 1 315 personnes ont dû être déplacées dans des campings et des centres d'accueil.

Tout savoir sur la tempête

Les prévisions et risques de submersion

Des rafales jusqu'à 150 km/h et des vagues de 10 mètres

Un large quart nord-ouest va être balayé par la tempête Ciaran et ses vents violents. Les rafales devraient être plus puissantes sur les côtes bretonnes et normandes avec des bourrasques entre 120 et 150 km/h. L'Observatoire français des tornades et des orages violents évoque des pointes jusqu'à 160 km/h localement. Et s'il devrait perdre progressivement en puissance à force de s'enfoncer dans les terres, le vent devrait rester violent : des rafales entre 110 et 120 km/h sur la Normandie et les Pays de la Loire et entre 90 et 110 km/h en approche de l'Ile-de-France sont annoncées. La tempête pourrait même souffler jusqu'en limite des Hauts-de-France et de la Nouvelle Aquitaine.

Le vent de la tempête Ciaran devrait s'accompagner d'un "phénomène de vagues submersion" avec "de très fortes vagues attendues" sur toute la façade atlantique. Météo France annonce des vagues entre 8 et 10 mètres sur tout le pourtour océanique. L'observatoire Kéraunos redoute des vagues mesurant jusqu'à 13 mètres. Il faudra être vigilant au risque de submersion et d'inondation qui sera renforcé par la pression atmosphérique assez basse qui surélèvera le niveau de l'eau. Des précipitations "parfois soutenues" sont également évoqué par les prévisionnistes.

Les risques de vagues-submersions sont particulièrement redoutés dans les départements de la façade atlantique déjà touchés par le tempête Céline lors du dernier week-end d'octobre. Des inondations sont déjà survenues dans certaines villes du littoral comme au Cap-Ferret, à Noirmoutier, à Quimper ou encore à Pornic et les marées étaient plus importantes.

Quelles régions seront touchées ?

La Bretagne sera touchée et pourrait être la région la plus exposée à la tempête Ciaran. Trois de ses départements sont déjà en vigilance orange pour la nuit du 1er au 2 novembre, car c'est par la pointe bretonne que la dépression va arriver en France avant de s'enfoncer dans les terres du quart nord-ouest. Le littoral breton et les côtes normandes sont à surveiller.

Les terres de Normandie et des Pays-de-la-Loire pourraient également être touchées, de même que les régions des Hauts-de-France, de l'Ile-de-France et du Centre-Val de Loire bien que dans ces territoires le risque semble pour l'heure moins important selon Météo-France.

Dans une moindre mesure, quelques départements du sud-ouest notamment la Gironde et les Landes pourraient être balayés par la queue de la tempête dans la nuit du 2 au 3 novembre avec des vents à 100 km/h et des vagues entre 6 et 7 mètres, voire jusqu'à 10 mètres exceptionnellement dans le golfe de Gascogne. A noter que la trajectoire définitive de la tempête n'est pas encore arrêtée et que les prévisions pourraient être ajustées.

Une tempête renforcée par le courant jet-stream

La tempête Ciaran doit gagner en puissance lors de sa traversée de l'Atlantique. Cette dépression en provenance du continent américain enfle sous l'effet des vents très puissants du "courant jet-stream". Le courant est une sorte de couloir long de plusieurs milliers de kilomètres dans lequel les dépressions circulent librement. Il marque en quelque sorte la séparation entre l'air froid venant du pôle nord et de l'air chaud issu des tropiques, un contraste qui ne fait que renforcer les dépressions.