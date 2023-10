EuroDreams : que devient la rente reçue chaque mois au décès du gagnant ?

La Française des jeux a lancé une nouvelle loterie ce lundi 30 octobre : EuroDreams, qui permet au gagnant de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Mais que devient cette rente en cas de décès ?

C'est une première en Europe : la Française des jeux et sept homologues européens ont lancé ce lundi 30 octobre 2023 une nouvelle loterie baptisée EuroDreams. Il est désormais possible de gagner jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Mais que se passe-t-il si le gagnant décède avant la fin des trois décennies ? Ses successeurs ne toucheront pas de rente mensuelle, mais... "le montant du gain restant dû [sera] payé comptant et attribué par un notaire aux éventuels ayants droit conformément aux règles de dévolution successorales", détaille le règlement de la Française des jeux.

Comment se joue EuroDreams ?

Le principe d'EuroDreams est simple : le joueur doit choisir six chiffres et un numéro complémentaire, le "Dream". La grille classique, composée d'une combinaison, est vendue 2,50 euros. Comme au Loto et à l'Euromillions, il est toutefois possible de jouer davantage de chiffres, mais si vos chances augmentent, le coût de la grille aussi... Quoi qu'il en soit, à compter du 6 novembre 2023, jour du premier tirage d'EuroDreams, les tirages auront lieu chaque lundi et chaque jeudi. Les résultats seront tirés au sort vers 21 heures et devraient ensuite être publiés sur le site de la Française des Jeux à 22 heures.

À noter que les vainqueurs du premier rang ne seront pas les seuls à empocher une rente. Celle-ci sera cependant moins conséquente que les 20 000 euros pendant trente ans. Ainsi, pour le deuxième rang, le gain a été fixé à 2 000 euros par mois durant cinq ans. Du troisième au dernier rang, le sixième, la FDJ et ses homologues ne prévoient pas de rente, mais la possibilité de gagner entre 2,50 et 100 euros. Quid du gain le plus conséquent qu'il sera possible de gagner grâce à EuroDreams ? Dans l'hypothèse où le joueur validerait plusieurs grilles gagnantes, le gain maximum s'élèverait à 60 000 euros pendant trente ans, prévoit la FDJ.