Cette simple lettre permettra aux salariés d'avoir des congés très facilement en cas d'enfant malade

Les congés nécessaires aux parents salariés quand un enfant est cloué à la maison seront bientôt plus faciles à obtenir. Ils suffira de suivre une nouvelle règle plus simple.

Les parents qui travaillent ont tous connu un jour cette situation embarrassante, source de tensions avec leurs employeurs. Au réveil, le petit dernier n'est pas en forme. Impossible de l'emmener à la crèche ou à l'école. Cloué à la maison, il va falloir s'en occuper voire le faire examiner et donc poser un ou deux jours de congés. La tuile va se doubler d'un fardeau administratif : obtenir un certificat du médecin à fournir à son employeur pour justifier son absence au travail. Le tout dans les plus brefs délais et même dans la journée si possible.

Cette démarche, très compliquée pour les parents salariés avec la pénurie de rendez-vous disponibles dans les cabinets, pourrait bientôt changer. Un texte promettant de faire évoluer les règles en entreprise devrait rapidement être adopté en France. L'objectif : rendre la prise de congés plus rapide et plus facile pour les parents, mais aussi simplifier les procédures et réduire la paperasserie pour les médecins, parfois débordés par les demandes de certificats "non essentiels".

Une mesure simple est donc prévue : remplacer le certificat médical par une attestation sur l'honneur des salariés auprès de leurs employeurs. Un employé aurait ainsi à rédiger une simple lettre ou un mail dans lequel il attesterait sur l'honneur qu'il doit rester prendre soin de son enfant à la maison.

Ce courrier n'est pas encore précisément établi, mais il devrait ressembler à une attestation sur l'honneur classique, voire moins formelle encore selon les entreprises. De nombreux modèles d'attestation sur l'honneur sont en tout cas disponibles sur le Web et rendront la vie encore plus facile aux parents concernés.

Après un premier vote favorable au Sénat, les parlementaires sont sur le point de parvenir à un accord sur une version finale de cette mesure qui a toutes les chances d'aboutir. Selon les partisans de ce changement, cela devrait permettre aux médecins de se dégager du temps pour des missions plus utiles. En moyenne, entre une heure et demie et deux heures seraient en effet consacrées aux certificats chaque semaine !

Cependant, la proposition ne fait pas l'unanimité. Des préoccupations se sont exprimées du côté des entreprises : certains patrons, cités lors des débats, considèrent que le certificat demeure le document le plus approprié, pour éviter une méfiance accrue entre les employés et les employeurs.

Des praticiens estiment également que le précieux document est essentiel pour attester de la véracité de l'absence d'un parent dans l'entreprise. L'Union française pour une médecine libre (UFML) estime que les parents n'ont généralement besoin d'un certificat médical que lorsqu'un médecin a déjà examiné leur enfant.

Pour rappel, le Code du Travail prévoit actuellement que les salariés qui ont besoin de s'absenter pour prendre soin d'un enfant malade bénéficient de trois jours de congé non rémunéré.