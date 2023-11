Inondation dans le Pas-de-Calais : vigilance rouge pour des crues "exceptionnelles", l'eau doit encore monter

La vigilance rouge crue est toujours en cours dans le Pas-de-Calais et des dizaines de communes sont déjà inondées. Alors que des dégâts sont déjà observés et que les habitants sont appelés à rester chez eux, le niveau de l'eau doit encore monter.

Le Pas-de-Calais a les pieds dans l'eau. Deux cours d'eau sont en vigilance rouge crue ce mardi 7 novembre : la Liane et l'Aa. L'un comme l'autre sont menacés par des "crues exceptionnelles" et des "inondations très importantes sont possibles y compris dans les zones rarement inondées" prévient Vigicrues.

Ces montées des eaux qui ont gagné une soixantaine de communes sont dues entre autres aux intempéries qui se succèdent, aux pluies des derniers jours et aux sols gorgés d'eau qui ne peuvent plus absorber les eaux débordantes. "Sur l'Aa, la crue est exceptionnelle, supérieure à la crue historique de 2002" selon l'agence Vigicrues et sur la Liane l'eau devrait atteindre "entre 5,30 et 5,60 mètres" dans la matinée de ce mardi. Ces crues vont encore s'intensifier avec les précipitations qui sont attendues cet après-midi après l'accalmie de la matinée. D'ailleurs outre la vigilance crue, le Pas-de-Calais et le Nord sont en vigilance orange pluie-inondation au moins jusqu'à 16 heures.

Cinq autres départements de l'ouest sont également en vigilance orange face au risque de crue après le passage de la tempête Domingos le week-end dernier et alors qu'une nouvelle dépression s'approche du sud-ouest. Les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde et la Dordogne sont concernés par les alertes.

Sept blessés et des centaines d'interventions

Sept personnes ont été blessées dans le Pas-de-Calais et le Nord depuis le début des crues et des inondations a fait savoir le ministère de l'Intérieur sur X (ancien twitter). Gérald Darmanin précise également des centaines d'interventions de secouristes ont eu lieu dans la nuit. En vue de prochaines interventions, plus de 1 500 sapeurs pompiers sont mobilisés.

Le dispositif FR-Alert a été déclenché et tous les habitants de la région ont reçu un message leur demandant de se mettre en sécurité et leur communiquant les mesures de sécurité en cas d'inondations. Les habitant doivent se réfugier en hauteur, couper l'eau, le gaz et l'électricité et annuler tous les déplacements.

"Le niveau de l'eau risque encore de monter" dans le Pas-de-Calais

Avec les crues "exceptionnelles" de la Liane et de l'Aa et la crue "importante" de l'Hem - ce dernier cours d'eau avait déjà débordé après le passage de la tempête Ciaran les 2 et 3 novembre -, de nombreuses inondations sont en cours dans le Pas-de-Calais. La situation est "très très difficile" s'inquiète le vice-président de la région Hauts-de-France en charge des mobilités, des infrastructures de transport et des ports, Franck Dhersin. L'élu prévient d'ailleurs que "le niveau de l'eau risque encore de monter", ce mardi 7 novembre sur Franceinfo.

Par mesure de sécurité, les transports en commun ne circulent plus et les établissements scolaires sont fermés dans les secteurs la trentaine de communes du bassin de l'Aa, notamment dans les secteurs de Boulogne-sur-Mer, de Montreuil-sur-Mer et de Saint-Omer. Le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant, a annoncé sur France Bleu Nord étendre ces fermetures aux 33 communes du bassin de la Liane à partir de midi. Le TER est également à l'arrêt.

Les inondations et des coulées de boue entrainent la fermeture de plusieurs routes. Elles sont aussi à l'origine de coupures de courant qui touchent déjà des milliers de personnes. Des dégâts sont également signalées dans des habitations et des entreprises.