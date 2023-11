Résultat de l'EuroDreams : quels sont les bons numéros du tirage du 6 novembre 2023 ?

RESULTATS EURODREAMS. Pour le tout premier tirage d'EuroDreams, nouveau jeu proposé par la FDJ, va-t-on avoir un gagnant ? Réponse à l'heure des résultats.

Ce soir, c'est le grand soir ! Depuis une semaine déjà les joueurs qui le souhaitaient pouvaient tenter leur chance en vu du tout premier tirage de l'EuroDreams. Ce lundi 6 novembre 2023, la Française des jeux et ses homologues européens organisent le fameux tirage. Pour les retardataires, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15, moyennant 2,50 euros. Les résultats seront délivrés ici même vers 22 heures. Pour ceux qui l'ignorent, l'EuroDreams promet aux participants de pouvoir remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant... trente ans ! En somme, c'est 7,2 millions d'euros étalés sur trois décennies que vous pourriez recevoir si jamais vous parveniez à trouver le résultat.

Mais encore faut-il y arriver ! Car, comme au Loto ou à l'Euromillions, il est clair que remporter le jackpot n'est pas donné à tout le monde. Sur son site, la Française des jeux indique que la combinaison étant composée de six chiffres, à sélectionner parmi 40 possibles, et un numéro Dream, à choisir parmi cinq, le nombre de combinaisons possibles s'élève à 19 191 900. C'est légèrement plus qu'au Loto, 19 068 840 combinaisons, mais toujours bien en dessous de l'Euromillions, jeu pour lequel pas moins de 139 838 160 combinaisons !