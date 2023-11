Résultat de l'EuroDreams : quels sont les bons numéros du tirage du 9 novembre 2023 ?

RESULTATS EURODREAMS. Le deuxième tirage de l'Eurodreams, proposé par la FDJ et ses homologues européens, a lieu jeudi 9 novembre 2023. Suivez les résultats sur notre page.

Le deuxième tirage de l'EuroDreams, nouveau jeu initié par la Française des Jeux, a lieu jeudi 9 novembre 2023. Ce jeu de tirage promet de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois, pendant trente ans. Cela représente 7,2 millions d'euros étalés sur trois décennies. Cette somme correspond au prix de 124 lingots d'or de un kg (qui coûte 57 830 euros). Gagner 20 000 euros par mois équivaut à recevoir 11 Smic bruts, qui s'élève à 1 747,20 euros bruts mensuels. Suivez le tirage de l'EuroDreams et ses résultats sur notre page.

Pour tenter de remporter le jackpot, il faut d'abord participer au tirage. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre chez un buraliste et d'acheter une grille. Il faut ensuite choisir six numéros compris entre 1 et 40. Le dernier, le numéro Dream, est à sélectionner entre le 1 et le 5. Pour remporter le gain maximal, il faut donc trouver les numéros correspondants, ainsi que le bon numéro Dream. Il est aussi possible de jouer en ligne, sur Internet ou avec l'application FDJ. Cependant, il faut obligatoirement être majeur pour jouer à l'EuroDreams à un jeu d'argent. Pour gagner, il vous faudra multiplier les essais, puisque la probabilité de remporter le jackpot est d'une chance sur 19 191 900.