Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du lundi 13 novembre 2023 [EN LIGNE]

RÉSULTATS EURODREAMS. Le nouveau tirage EuroDreams a-t-il permis à un Français de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans ? Découvrez sans plus attendre les résultats.

Le troisième tirage EuroDreams vient d'avoir lieu. Après une double victoire française lors du tout premier tirage lundi dernier, il semble que la chance n'était pas de la partie ce 13 novembre 2023. Que ce soit en France ou dans l'un des sept autres pays européens qui participent, aucun joueur du tirage n'est parvenu à mettre la main sur le résultat EuroDreams du jour. 203 grilles ont tout de même été cochées de cinq bons chiffres, permettant à leurs propriétaires d'empocher 150,10 euros.

Résultat tirage EuroDreams du 13/11/2023

1 - 6 - 25 - 26 - 33 - 39 et le N°Dream 2

Prochain tirage, jeudi. En attendant, libre à chacun d'imaginer et de jouer (ou pas) sa combinaison gagnante. Celle-ci doit être composée de six chiffres, à choisir parmi ceux compris entre 1 et 40. Un numéro dit Dream doit également être coché pour compléter la combinaison. Il existe cinq numéros Dream possibles : le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Reste à savoir s'il vaut mieux parier sur la date d'anniversaire de grand-maman ou celle de votre petit-neveu. Quid du numéro de votre joueur de basketball préféré ? Ou des chiffres de votre plaque d'immatriculation ? À vous de voir en lesquels vous percevez votre chance !

Est-il possible de jouer davantage de chiffres que ceux nécessaires à la composition d'une combinaison ? La réponse est oui. Et oui aussi, cela devrait permettre d'augmenter vos chances de remporter le jackpot. Attention cependant, si vos chances sont plus nombreuses, le prix de la grille grimpe également ! En ne pariant que sur un septième chiffre supplémentaire, le coût de la grille EuroDreams passe de 2,50 euros donc à... 17,50 euros. Si vous cochez carrément les 10 chiffres qu'il est, au maximum, possible de sélectionner, sachez que la grille vous sera vendue 525 euros ! Enfin, comptez 630 euros si vous pariez sur neuf chiffres et trois numéros EuroDreams.