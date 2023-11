Ils ont inventé de nouvelles éoliennes, vous les verrez bientôt dans le ciel près de chez vous

Une entreprise française veut déployer une nouvelle génération d'éoliennes révolutionnaires. Des machines cylindriques géantes, qu'on devrait voir bientôt dans le ciel en France.

C'est une innovation majeure en matière d'énergie éolienne et elle prend son envol en France. L'entreprise iséroise Wind Fisher a développé une toute nouvelle éolienne aéroportée qui se veut révolutionnaire. Son président, Garrett Smith, a récemment partagé des détails fascinants sur ce projet lors d'une interview sur France Bleu Isère.

Contrairement aux éoliennes traditionnelles, cette machine qui semble venue d'une autre planète ressemble à un très grand cerf-volant. Elle utilise une double aile cylindrique géante pour capturer l'énergie à des altitudes de 100 à 200 mètres, où le vent est plus fort et plus constant. Le principe est simple mais ingénieux : décollant comme un cerf-volant, l'appareil monte dans le ciel et, sous l'action du vent, entraîne les cylindres en rotation. C'est cette action de traction, agissant sur des treuils au sol, qui génère de l'électricité.

Cette éolienne nouvelle génération peut produire 100 kilowatts et alimenter l'équivalent de 150 maisons, un petit site industriel, ou encore répondre aux besoins spécifiques d'un agriculteur. Ce qui distingue surtout cette technologie des éoliennes classiques, c'est sa productivité annuelle supérieure : mobile et capable de s'adapter aux vents, elle offre deux fois plus d'heures productives, réduisant considérablement l'intermittence de l'énergie éolienne et rendant l'énergie produite moins chère.

Quand seront-elles déployées en France ?

Visuellement, cette éolienne aéroportée donne un spectacle impressionnant. Avec ses deux cylindres volant dans le ciel, sa taille équivaut à celle de deux pales d'éolienne traditionnelle, soit une envergure de 25 mètres. D'en bas, on pourra voir ces énormes tubes balayer le ciel de droite à gauche pour maximiser la capture d'énergie éolienne. Lorsqu'il n'y aura pas de vent, l'appareil pourra être ramené au sol, disparaissant ainsi du paysage. Le projet a fait l'objet d'un reportage sur la chaîne TéléGrenoble dans lequel on peut voir à quoi ressemblent ces machines volantes.

Bientôt, il suffira de lever les yeux pour apercevoir les éoliennes Wind Fisher dans le ciel français. Il ne sera pas rare de voir apparaître ces machines révolutionnaires près de chez vous. Le système est si flexible qu'il n'a pas besoin de permis de construire, il est livré dans un conteneur transportable. Mais la société doit tout de même se faire une place dans un paysage réglementaire complexe pour déployer ses éoliennes. Des discussions sont notamment nécessaires avec la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) pour obtenir les autorisations de vol et exploiter le système de manière régulière.

Cette avancée technologique représente en tout cas un pas de géant vers une production d'énergie plus durable et efficace et ouvre une ère nouvelle dans le domaine de l'énergie éolienne. Elle symbolise aussi l'ingéniosité et l'engagement de la France envers les énergies renouvelables.