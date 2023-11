Ces "perles" que consomment les ados et qui les amènent à la cigarette

40% des jeunes de 17 ans fumaient en 2000. Vingt-deux ans plus tard, ils n'étaient plus que 15,6%. Face à ce phénomène, l'industrie du tabac ne cesse de se renouveler, en témoigne ces "perles" qui commencent à se faire connaître sur la marché.

L'Alliance contre le tabac tire la sonnette d'alarme. Mardi 14 novembre, elle a diffusé son sondage auprès des 13-16 ans. Il révèle, entre autres, que de nombreux adolescents ont déjà eu vent des nouveaux produits proposés par l'industrie du tabac. Des produits pourtant à destination des majeurs. Pire encore, 9% des personnes interrogées ont déjà pu goûter aux sachets, tandis que 11% affirment avoir déjà testé les "perles" de nicotine.

Prénommées "Nicopop", ces fameuses billes colorées ont débarqué juste avant l'été 2023 sur le marché français. Souvent vendues en ligne, mais également disponibles chez les buralistes, ces "perles" de nicotine séduisent les jeunes, car comme pour les sachets, la fumée est supprimée. "Avec les sachets et les perles aromatisés, les industriels ciblent encore les jeunes et vont jusqu'à supprimer la fumée pour laisser penser qu'ils sont moins dangereux !" s'alarme auprès du Parisien le président du collectif d'associations contre le tabagisme, Loïc Josseran. Et de déplorer : "On en est à mettre des bonbons à la nicotine dans la bouche des gamins, c'est ignoble !"

Si à ce jour, "aucune étude scientifique" sur ces produits n'a été réalisée, rappelle Santé publique France dont le quotidien de la capitale se fait l'écho, les "perles" tout comme les sachets de nicotine présentent "un fort risque de dépendance". De même, si la liste d'ingrédients qui les composent reste encore floue, une chose est déjà sûre, la nicotine est, elle, bien présente. "Ne nous leurrons pas, ces sachets et perles sont un produit d'appel : bon nombre vont ensuite finir avec une cigarette à la main !" averti Loïc Josseran. L'Alliance contre le tabac, mais également la confédération des buralistes en appellent désormais aux autorités pour mettre en place une réglementation.