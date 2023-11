La date exacte à laquelle les pluies vont s'arrêter pour de bon

Les prévisions météo des trois prochaines semaines sont disponibles : voici quand la pluie va s'arrêter, quand il va faire beaucoup plus froid et à quoi ressemblera le mois de décembre.

Alors que l'automne avance, une question se pose avec insistance dans l'esprit des Français : quand ces pluies sans fin vont-elles s'arrêter pour de bon ? Après une période particulièrement humide, marquée par des précipitations récurrentes, la météo nous offre enfin un aperçu de ce que sera la fin de l'année. Voici les prévisions pour les semaines à venir, basée sur les dernières données météorologiques.

Nous entamons la semaine du 20 novembre sous le signe d'un premier coup de froid automnal. Les conditions météorologiques s'annoncent changeantes, avec un mélange de pluies et de neige en montagne en début de semaine. Cependant, une évolution notable est attendue : dès mercredi, les pluies torrentielles devraient s'arrêter et un temps plus sec devrait s'installer, accompagné d'une baisse des températures, signe du premier vrai froid de la saison. Les températures diurnes, peinant à dépasser les 5 à 10°C dans la majorité des régions, rappelleront celles de décembre.

La dernière semaine de novembre sera marquée par un changement significatif. Un anticyclone, se positionnant probablement sur le pays, entraînera une diminution de l'alimentation en air froid depuis l'Europe centrale. En conséquence, le temps deviendra plus sec, mais avec un bémol : des brouillards persistants et des après-midis grisâtres, particulièrement dans l'est et le nord du pays. Par contre, le sud et les régions montagneuses bénéficieront d'un temps clément et ensoleillé.

La première semaine de décembre indique un changement de régime météorologique. Un flux océanique plus prononcé apportera un retour de pluies, notamment dans le nord, tandis que l'anticyclone maintiendra des conditions plus sèches et ensoleillées dans le sud.

La fin novembre promet donc un assèchement progressif, marquant potentiellement la fin des précipitations continues. Cependant, cette tendance à un temps plus sec n'est pas synonyme d'un arrêt définitif des pluies pour l'année. Les premiers jours de décembre verront probablement un retour des précipitations dans certaines régions. En termes de températures, mis à part le coup de froid de la semaine prochaine, elles devraient rester supérieures aux normales saisonnières, sauf dans les zones affectées par les grisailles persistantes. Enfin, sachez que les prévisions météo, bien que de plus en plus précises, restent une science de l'anticipation, et des variations sont toujours possibles.