A Toulouse, des enfants d'une crèche contaminés par E.coli

La ville de Toulouse a procédé à la fermeture d'une crèche où plusieurs enfants ont dû être hospitalisés suite à une infection à la bactérie Escherichia coli (E.coli).

Vendredi 10 novembre 2023, plusieurs enfants de la crèche des Minimes de Toulouse ont développé des symptômes liés à la bactérie E.coli, selon des informations fournies par France 3 Occitanie. Les contaminations ont été communiquées à la crèche par l'Agence régionale de santé (ARS), comme indiqué dans un communiqué de la mairie de la ville. Les parents des 54 enfants inscrits dans l'établissement ont été prévenus par la mairie, qui a organisé une fermeture de la crèche dès le lundi 13 novembre.

Alors que la crainte de voir le nombre de contaminations augmenter chez les enfants, les préoccupations se sont aussi dirigées vers les patients de l'Ehpad voisin, avec qui les enfants seraient régulièrement en contact. Une inquiétude qui a ensuite été écartée par le maire de Toulouse qui a communiqué au Parisien qu'aucune contamination n'avait été recensée dans l'Ehpad.

Un communiqué de la mairie de Toulouse a précisé par la suite que les symptômes ont évolué de façon dangereuse chez certains enfants et que deux d'entre eux ont dû être hospitalisés avant d'être placés au service réanimation. Ils en sont sortis quelques jours plus tard lorsque leur état s'est amélioré. France 3 a fait savoir, ce mardi 21 novembre, que tous les enfants étaient dorénavant hors de danger.

Pendant la fermeture de la crèche, des analyses y ont été menées afin de découvrir l'origine de la contamination. Les prélèvements réalisés par des équipes spécialisées n'ont pas encore déterminé la source mais ont permis de réfuter avec certitude la piste de la contamination alimentaire. Laurence Katzenmayer, adjointe chargée de la petite enfance et des crèches à la mairie de Toulouse a précisé "Une fois les prélèvements effectués, nous avons procédé à un nettoyage de fond et rigoureux".

Laurence Katzenmayer a également communiqué que des dépistages ont été effectués aussi bien chez les enfants et leur familles que chez le personnel de la crèche et que tous sont négatifs. En conséquence, la crèche devrait à nouveau accueillir les enfants à partir de ce mercredi 22 novembre.