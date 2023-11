Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 21 novembre 2023, 62 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Les 62 millions d'euros en jeu seront-ils pour vous ce mardi soir ? Réponse à l'heure du tirage. Les résultats seront livrés ici même.

Avec 62 millions d'euros en poche, la vie pourrait s'avérer nettement plus douce, du moins, financièrement. Mais encore faut-il parvenir à mettre la main sur le résultat de l'Euromillions. Pour cela, les joueurs des neuf pays participants, à savoir le Portugal, l'Espagne, la France, l'Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche, ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. La grille est vendue 2,50 euros. Les résultats seront livrés vers 21 heures, pour le code My Million, et vers 21h30 pour la combinaison du jour. Tous les résultats seront livrés dans cette page dès que possible.

Comment jouer ? C'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site internet de la Française des jeux ou directement en point de vente agréé et de cocher au minimum cinq chiffres parmi ceux compris entre 1 et 50 et deux des 12 numéros étoile possibles. Le tirage de l'Euromillions a lieu chaque mardi et chaque vendredi. Il faut bien penser à valider sa grille avant 20h15 si vous jouez le jour même du tirage auquel vous souhaitez participer. Néanmoins, sachez qu'il est possible de tenter sa chance tous les jours pour un tirage de l'Euromillions à venir. Si vous sentez que vous n'aurez pas suffisamment de chance avant mardi prochain, alors attendez que le tirage soit passé ce soir et programmez votre pari pour la semaine prochaine.