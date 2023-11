Un jardinier échappe à la mort, son agresseur remis en liberté avant un procès dans des mois

Le jardinier de 29 ans s'est fait agresser vendredi 17 novembre alors qu'il travaillait avec deux autres collègues par un septuagénaire. Le procès a été renvoyé au 16 mai 2024.

Mourad, un Français de 29 ans et d'origine algérienne, a été victime d'une violente agression raciste vendredi 17 novembre 2023, en début d'après-midi, alors qu'il réalisait des travaux d'élagage avec deux collègues sur la commune de Villecresnes, dans le Val-de-Marne, rapporte Street Press. "C'est allé très vite", a expliqué le jardinier au micro de BFMTV. Tout serait parti de l'interpellation des élagueurs par un septuagénaire qui se plaignait du stationnement de la camionnette de l'équipe. Rapidement, l'homme âgé de 76 ans se serait mis à insulter les travailleurs. "Oh, je suis chez moi, là, les bourricots. Les bougnoules ! Je suis chez moi", peut-on entendre dans la vidéo diffusée par Mediapart.

Face aux insultes, Mourad aurait dégainé son téléphone pour filmer l'individu. Un geste qui n'aurait pas plu au septuagénaire qui aurait alors sorti un cutter et porté un coup au cou du jeune jardinier. Comme le relaie La Voix du Nord, à leur arrivée, les secours n'ont pu que constater une plaie d'une quinzaine de centimètres. Mourad a été transporté dans la foulée à l'hôpital du Créteil où 15 jours d'ITT lui ont été délivrés. Se remémorant les faits auprès de BFMTV, Mourad explique avoir craint le pire et appelé sa femme Émilie : "Je lui ai dit : 'Tu diras au revoir à notre fils', parce que moi je me voyais partir, le sang qui coulait et tout, j'ai cru partir."

L'agresseur a, lui, rapidement pu être identifié, interpellé et placé en garde à vue grâce notamment à sa plaque d'immatriculation filmée par Mourad. Face aux enquêteurs, le septuagénaire a reconnu avoir eu une altercation. Alors qu'une comparution immédiate était prévue ce lundi 20 novembre, l'audience a finalement été renvoyée au 16 mai prochain. L'homme de 76 ans, qui a tout de même été placé sous contrôle judiciaire d'ici là, sera jugé pour "violences volontaires avec armes" et "injures à caractère racial". Alors que le parquet de Créteil avait demandé un placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a donc préféré remettre le suspect en liberté. Le ministre de l'Intérieur a, quant à lui, réagi ce mardi à l'affaire, apportant "tout [s]on soutient au jardinier sauvagement agressé". "Le racisme et la violence n'ont pas leur place dans notre société. Merci aux policiers qui sont intervenus rapidement pour présenter le suspect à la justice", a également déclaré sur X (ex-Twitter) Gérald Darmanin.