Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 22 novembre 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Quatre millions d'euros étaient en jeu lors de ce tirage Loto du mercredi 22 novembre. Les résultats sont désormais disponibles. Alors avez-vous gagné le jackpot du jour ?

[Mis à jour le 22 novembre 2023 à 21h46] La Française des jeux (FDJ) faisait gagner une cagnotte de 4 millions d'euros lors du tirage Loto de ce mercredi 22 novembre. Et malheureusement, aucune personne n'a trouvé les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance. Néanmoins, vérifiez votre ticket de jeu du jour, car pas moins de 26 personnes ont deviné quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi la belle somme de 8 618,20 euros.

Aussi, vous retrouverez, ci-dessous, les dix codes gagnants tirés au sort qui permettent de gagner automatiquement 20 000 euros, l'option second tirage et le numéro Joker+ :

Tirage du 22/11/2023 4 - 17 - 18 - 41 - 45 Chance : 2

Joker+ 6 881 627

Option 2nd tirage : 1 - 15 - 19 - 23 - 24

10 codes gagnants : E 9415 6879 - I 7163 7365 - J 4513 4244 - K 8852 5995 - L 0776 4000 - L 3444 4581 - M 7261 0346 - O 8222 6152 - U 9022 7182 - V 8104 3274

Comme lors de chaque Loto, il fallait d'abord participer au tirage. Pour cela, rien de plus simple. Il suffisait de se rendre chez un buraliste et d'acheter une grille. Il fallait ensuite choisir six numéros : les cinq premiers sont compris entre 1 et 49, le dernier, le numéro chance, est à sélectionner entre le 1 et le 10. La cagnotte est remportée seulement si vous cochez les six bons numéros et que personne d'autre ne joue les mêmes. Il était aussi possible de jouer en ligne, sur Internet ou avec l'application FDJ. Cependant, il fallait obligatoirement être majeur pour jouer au Loto ou à un jeu d'argent.

Pour remporter le jackpot du Loto, il fallait croire en sa bonne étoile. En effet, vous aviez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille. Et c'est sans compter le numéro chance. Ainsi, vous aviez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot.