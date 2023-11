De la neige, de la pluie, des vents forts... De grosses perturbations sur ces départements ce week-end

Une nouvelle dépression arrive en France dès le milieu de la semaine, apportant avec elle du vent, de la pluie et même de la neige.

De nouvelles perturbations arrivent dans l'Hexagone dès ce jeudi 28 novembre. En plus du vent, de neige et de la pluie, les températures seront également en baisse pour cette première semaine hivernale. Météo France indique que les températures pourront atteindre les 1°C dans le Nord, notamment à Lille, soit 3°C en dessous des normales de saison. De même à Paris, les températures devraient avoisiner les 2°C ce jeudi.

La dépression arrivera dès mercredi sur les côtes atlantiques. Elle devrait apporter avec elle des vents forts sur ces côtes mais pas seulement, selon La Chaîne Météo. Les hauteurs du Massif central et l'Aquitaine seront également touchées dès jeudi, suivies de la Méditerranée à partir de vendredi.

Avec cette dépression, les reliefs doivent s'attendre à l'arrivée de la pluie. Les reliefs auvergnats devraient recevoir l'équivalent d'une semaine de précipitations dès jeudi (50-80 mm). Les Alpes du Nord et le Jura seront encore plus durement touchés avec des précipitations pouvant atteindre 120 mm, dès jeudi également. En basse altitude, là où le niveau des cours d'eau est déjà très élevé, le risque de crue est assez important, comme l'indique La Chaîne Météo.

Le Nord de la France et notamment le Nord-Est sont concernés par de potentielles chutes de neige. Météo France à d'ores et déjà placé en vigilance jaune neige et verglas une partie du Nord-Est, de la Marne au Bas-Rhin dès ce mercredi 29 novembre. Certaines régions du centre, un axe de la Creuse au Tarn, sont aussi concernées par cette vigilance jaune. Jeudi, la remontée de l'air doux venu de Gascogne rencontrera l'air plus frais présent dans le nord du pays.

Pour le Val-de-Loire et le nord-est du Bassin parisien, la présence de la neige dépend de la température de l'air qui sera influencé par les courants soit du nord-est, plus favorable aux chutes ou du nord qui le sont beaucoup moins.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour déterminer les départements directement concernés par ces chutes de neige en plaine, il est certain que la neige tombera à basse altitude dans les reliefs de l'est jeudi. Selon Météo France, la Normandie fait aussi partie des régions concernées surtout les villes de Rouen et Evreux avec des chutes prévues jeudi soir.

Dans l'est, La Chaîne Météo prévoit des chutes de neige dès mercredi 29 novembre au matin à Charleville-Mézières et dans le nord de la Meurthe-et-Moselle. Toujours à l'Est, l'Aube, la Haute-Marne mais aussi les Vosges et l'Alsace sont concernées par des chutes de neige dès jeudi matin, tout comme la ville de Dijon. Vendredi dans l'après-midi, le département du Doubs à l'est devrait aussi voir la neige tomber. Tout comme la Savoie, plus au sud, dans la soirée.