Cette pierre très lourde se trouve peut-être dans votre jardin, elle est bien plus précieuse que de l'or

En trouvant une roche très lourde dans un parc, cet homme croyait détenir une énorme pépite d'or. Ce qu'il a découvert est encore plus précieux...

Les trésors ne se trouvent pas seulement dans les contes de fées ou les légendes anciennes. Dans nos propres jardins, des pierres bien plus précieuses que l'or pourraient être dissimulées, comme le prouvent d'incroyables découvertes récentes à travers le monde mais aussi en France.

En 2015, l'Australien David Hole, armé d'un détecteur de métaux, a fait une découverte stupéfiante dans le Maryborough Regional Park, près de Melbourne : une roche rougeâtre, extrêmement lourde, qu'il a immédiatement prise pour une énorme pépite d'or. La région avait été explorée lors de la ruée vers l'or du XIXe siècle et a eu la réputation d'abriter un véritable trésor.

Une fois le rocher ramené chez lui, David va tenter de l'ouvrir avec divers outils, y compris un marteau-piqueur, mais jamais il n'y arrivera ! Il va alors se résoudre à la présenter au muséum des sciences de Melbourne pour identification. C'est là que des géologues ont réalisé que cette roche n'était pas ce que Hole pensait. En effet, elle s'est révélée être une météorite rare, baptisée la "météorite de Maryborough". Âgée de 4,6 milliards d'années et pesant environ 17 kilos, cette météorite appartient à la catégorie des "chondrites ordinaires H5" et contient des chondrules, de minuscules gouttelettes cristallisées de minéraux métalliques.

Et ce cas n'est pas isolé. En France, une résidente du Cher a découvert une pierre d'environ 4,5 milliards d'années, pesant 714 grammes, après la chute d'une météorite dans son jardin, en septembre 2023. Cette découverte, accompagnée de témoignages fascinants, a suscité un intérêt considérable, d'autant plus qu'il s'agissait seulement de la troisième météorite trouvée en France depuis le début du XXIe siècle.

Ces découvertes soulignent l'importance scientifique de ces pierres célestes. Selon les chercheurs, les météorites offrent une fenêtre sur le passé lointain de notre système solaire, fournissant des indices sur son âge, sa formation et sa chimie. Certains contiennent même de la "poussière d'étoiles" plus ancienne que le système solaire. De quoi offrir un aperçu précieux sur la formation des étoiles.

La valeur scientifique d'une telle météorite est inestimable, mais elle peut aussi valoir très cher. On évalue à quelques centimes d'euros le prix au gramme d'une chondrite non classifiée. Pour une chondrite ordinaire, on monte entre 0,2 et 0,5 euros le gramme. Mais les tarifs peuvent vite grimper selon le type de météorite, allant de 200 à 300 euros le gramme pour une météorite lunaire et même de 10 000 à 15 000 pour un seul gramme de météorite martienne ! La météorite la plus chère, découverte il y a plus de 20 ans à Funkang en Chine, a été estimée à 1,5 millions d'euros. Un caillou bien plus précieux que de l'or donc.

Le cas de la météorite de Maryborough et les autres histoires du genre rappellent à tous les amateurs de roche et de jardinage de garder les yeux ouverts. Le projet scientifique Vigie-Ciel, explique même comment chercher des météorites. La prochaine fois que vous trouvez une pierre inhabituellement lourde dans votre jardin, essayez en tout cas de deviner d'où elle provient. Vous pourriez détenir un fragment de l'histoire cosmique.