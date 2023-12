De la neige dans les Alpes et des vents tempétueux en Corse, sept départements en orange

Cinq départements sont placés en vigilance orange neige-verglas les 1er et 2 décembre par Météo France. La Corse est en alerte pour des vents violents attendus ce samedi.

La neige s'invite en basse altitude et les intempéries sont en approche. Météo France a placé la région des Alpes du nord en vigilance orange dès ce vendredi. Parmi les départements directement concernés par l'alerte pour la neige se trouvent la Savoie et la Haute-Savoie, l'Isère, l'Ain et la Loire. "Les chutes de neige pourront être d'intensité modérée et peuvent poser problème pour la circulation routière" prévient l'agence météorologique avec une couche blanche de 5 à 10 cm sur l'est de l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère et dès 400 mètres dans les départements alpins. On attend aussi 5 à 10 cm vers 500 m d'altitude sur le sud de la Loire et un peu de neige également "vers 600 à 800 mètres d'altitude sur le Massif central". Cette vigilance neige-verglas s'étendra sur les cinq départements jusqu'au samedi 2 décembre.

Si la neige va tomber par endroit, les pluies sont aussi attendues en Savoie, en Haute-Savoie, en Isère, dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. L'agence météorologique recommande fortement à ces départements d'être attentifs aux risques de crues et de forte pluie pouvant conduire à des inondations. Ce risque d'inondation s'explique par la fonte de neige déjà présente sur les reliefs à laquelle s'ajoute donc la pluie qui tombe depuis jeudi. Météo France précise que les cumuls attendus pour cet épisode de perturbation seront compris entre 70 et 120 mm avec des pics pouvant aller jusqu'à 150 mm sur les Alpes du Nord et 200 mm sur les Alpes du Sud. Une accalmie est attendue à partir de samedi.

De nouveaux vents tempétueux en Corse ce samedi

La Corse entière est placée en vigilance orange pour vents violents pour la journée du samedi 2 décembre par Météo France. Météo France précise que "cet événement s'annonce plus étendu et plus fort que les épisodes récents des 16 et 28 novembre derniers." Les rafales comprises entre 120 et 150 km/h sont attendues dans la région de Balagne, située sur la côte nord-ouest de l'île, ainsi que dans l'est et en montagne de basse à moyenne altitude, selon le bulletin.

Le vent d'ouest soufflera aux alentours de 180 km/h sur le Cap Corse et le Cap Sagro. L'agence précise qu'il s'agit cependant d'un "épisode tempétueux sur la Corse, non exceptionnel, mais nécessitant une vigilance particulière". Cet épisode de vents violents devrait se calmer dans la soirée de samedi.