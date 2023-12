Ces paquets de riz vendus à Carrefour peuvent contenir des larves

Des lots de riz vendus dans plusieurs régions de France font l'objet d'un rappel à cause de présence potentielle d'insectes.

Vérifiez ce que vous avez dans le placard ! Des paquets de riz basmati, vendus sous la marque "Carrefour Extra" et distribués dans des magasins Carrefour font l'objet d'un rappel : ces paquets pourraient contenir "des insectes" ou des "larves d'insectes", qui rendent l'aliment impropre à la consommation.

Les produits concernés sont des lots de riz basmati que Carrefour met en rayon dans des magasins en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté. Comme le précise la plateforme gouvernementale Rappel Conso, "pour des raisons de contamination, d'origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition, il est recommandé par précaution aux personnes qui [en] détiendraient de ne pas les utiliser.

Le rappel concerne des lots très spécifiquement identifiés : ceux portant le numéro 322822 et vendus entre le 28 août et le 30 novembre 2023. L'identifiant produit, le GTIN, est le 3560070837984. Pour l'identifier plus simplement, sachez que le code EMB 69044 est précisé à côté du code barre.

Les clients peuvent ramener le produit en magasin afin d'obtenir un remboursement. La procédure de rappel prend fin mardi 30 janvier 2024. Pour toutes questions relatives à ce rappel, il est possible d'appeler le 08.05.90.80.70, un numéro à destination des clients concernés.