Météo : vigilance orange "crues" dans plusieurs départements

Le centre-ouest est toujours en vigilance orange ce jeudi 14 décembre pour risques de crues. Des cours d'eau sont eux aussi encore en vigilance orange.

Météo France place encore cinq départements du centre-ouest en Nouvelle-Aquitaine en vigilance orange pour crues, il s'agit de la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, la Charente-Maritime, la Charente. A l'est, l'Isère quant à elle n'est plus concernée par la vigilance. Vigicrues maintient également la vigilance orange sur huit cours d'eau, toujours en Nouvelle-Aquitaine. Les cours d'eau concernés sont la confluence Garonne-Dordogne, la Dronne aval, l'Isle aval, la Vézère aval, la Boutonne aval, la Charente amont, la Charente aval et la Seudre."

Les départements concernés voient depuis plusieurs jours des crues importantes. La Dordogne est particulièrement touchée par des inondations après des montées d'eau de plusieurs mètres où certaines routes sont bloquées et des maisons affectées comme l'a précisé France Bleu ce mardi 12 décembre. BFMTV a indiqué qu'une situation similaire a aussi été recensée dans la commune de Montignac-Lascaux après que la Vézère soit sortie de son lit. L'Agence France Presse ajoute que la commune de Coutras, toujours en Gironde sur les bords de la Dronne, a vu des plaines et des champs être inondés ainsi que certaines maisons

En Charente-Maritime, la commune de Saintes a été contrainte d'évacuer 142 détenus de la maison d'arrêt de la ville. La préfecture a publié un communiqué relayé par l'AFP dans lequel elle à indiqué qu'"en raison du pic de crue attendu au cours de la journée de jeudi sur le bassin de la Charente", "les 142 détenus de la maison d'arrêt de Saintes seront évacués demain vers d'autres établissements pénitentiaires". Selon Sud-Ouest, les détenus en question seront transférés à la prison de Troyes dans l'Aube. La ville de Saintes a déjà affronté une situation similaire en 2021 lors d'un précédent épisode de crues.