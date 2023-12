Des bénédictions pour les homosexuels : l'Eglise catholique devient-elle LGBT ?

Le Vatican a annoncé autoriser la bénédiction des couples homosexuels. En revanche, elle a confirmé ses positions contre le mariage des couples du même sexe.

C'est une grande première dans son histoire, l'Église catholique autorise la bénédiction aux couples homosexuels. Une annonce faite dans un document officiel intitulé "Fiducia supplicans" publié le lundi 18 décembre 2023, signé par le nouveau préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Mgr Victor Manuel Fernandez. Une décision approuvée par le pape François lui-même.

Attention, cette bénédiction devra se tenir en dehors du cadre de la liturgie catholique, autrement dit, hors des messes. "Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe", mais cette bénédiction "ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux", peut-on lire dans le texte. Une manière pour l'Église "de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage".

L'Église fait un pas vers la communauté LGBT...

En effet, aucun rituel ne pourra entourer la bénédiction des couples gays. Le texte insiste bien sur cette notion pour ne créer aucune ambiguïté. La bénédiction est constituée "d'un simple geste qui constitue un moyen efficace pour accroître la confiance en Dieu des personnes qui le demandent, en évitant qu'elle devienne un acte liturgique ou semi-liturgique, semblable à un sacrement".

Aucun geste, vêtement ou parole en rapport avec le mariage ne pourront accompagner la bénédiction. Le prêtre en charge de la bénédiction pourra réclamer pour les concernés "la paix, la santé, un esprit de patience, de dialogue et d'entraide". La responsabilité lui incombera quant au processus à adopter lorsqu'une telle situation se présentera. "Il n'est donc pas opportun qu'un diocèse, une conférence des évêques ou toute autre instance mette en place des procédures ou des règles" indique Mgr Fernandez.

...mais reste ferme sur le mariage

Cette décision peut faire office de premier virage en faveur d'une Église "ouverte à tous" comme tient régulièrement à le rappeler le pape François. "si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?" avait-il déclaré en 2013. Alors, cette décision en faveur des couples homosexuels fait d'autant plus sens. Pourtant, certaines voix se sont élevées contre la gouvernance du pape argentin. Cinq cardinaux conservateurs avaient notamment publiquement demandé au pape François de réformer la doctrine catholique sur les couples gays en octobre dernier.

La bénédiction des couples homosexuels ne devrait toutefois pas ouvrir la porte à la reconnaissance du mariage religieux pour ces mêmes couples. En 2021, le Vatican réaffirmait considérer l'homosexualité comme un péché et de facto, son incompatibilité avec le sacrement du mariage. "Sont inadmissibles les rites et les prières qui pourraient créer une confusion entre ce qui est constitutif du mariage, à savoir une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants et ce qui la contredit" a tenu à rappeler Mgr Fernandez dans le document "Fiducia Supplicans".