"Neige et froid en France : six départements en alerte orange, des autoroutes fermées"

Six départements normands et franciliens sont placées en vigilance orange neige-verglas ce mardi 9 janvier alors qu'un épisode hivernal touche la France cette semaine. Des mesures de déneigement et de salage des routes sont en cours alors que l'A12 et l'A13 sont temporairement fermées.

L'essentiel La neige tombe dans plusieurs régions de France ce mardi 9 janvier. Et six départements sont placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France : l'Eure, l'Orne, le Calvados, la Manche, les Yvelines et l'Essonne. L'agence météorologique indique que les quantités de neige sont "supérieures à ce qui était attendu".

La circulation est compliquée par les centimètres qui tiennent au sol et le verglas sur plusieurs routes. L'A12 et l'A13 sont "temporairement" fermées en Ile-de-France mais la préfecture de police précise que "des mesures de déneigement et de salage des routes" sont en cours.

Le pic de la vague de froid qui touche la France est attendu ce mardi 9 janvier. Les températures se situent principalement dans le négatif et oscillent entre -5°C et 0°C dans la moitié nord. Seul le long de la Méditerranée et la Corse conservent des températures positives.

En direct

09:27 - Les prévisions de ce mardi matin L'épisode de froid qui frappe la France cette semaine devrait connaître son pic ce mardi 9 janvier. Les températures seront très basses comme l'indique La Chaîne météo qui prévoit " -6,5°C à Nancy, -5,5°C à Langres ou encore -4,7°C à Lamballe." Elle annonce également des températures comprises entre -7°C et -3°C en plaine dans "les départements en alerte "Grand froid". Si la présence d'une fine couche de neige à surpris ce mardi matin en Île-de-France et en Normandie, le gel est aussi présent. La Chaîne météo ne prévoit pas de dégel "entre l'est de la Bretagne et le Grand-Est, en passant par la Normandie, le bassin parisien et les Hauts-de-France, ainsi qu'en Bourgogne-Franche-Comté." Elle annonce également de faibles chutes de neige dans le nord de la Bretagne. Météo France prévoit aussi des chutes de neige pour la majeure partie de la journée sur l'axe neigeux qui s'est formé de la région parisienne à la Basse-Normandie. 08:59 - Les circulations des bus et transports scolaires perturbés dans les départements en alerte Dans l'Eure et le Calvados, les trajets empruntés par les transports scolaires ne sont pas desservis ce matin à cause de la neige et du verglas. C'est même sur "l’ensemble du réseau routier" que "la circulation des véhicules de transports collectifs d’enfants est interdite ce matin" a indiqué le préfet du Calvados. Le département normand comme celui de l'Orne ont également interdit la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes. En Ile-de-France, la circulation de quelques bus est également interrompue. Dans l'Essonne, la SNCF prévient que le "trafic est perturbé sur notre réseau en raison des conditions météorologique, le service reprendra dès que l'état des routes le permettra". Tandis que dans le secteur de Versailles, neuf bus ne circulent pas ou partiellement. 08:21 - Jusqu'à 10 centimètres de neige attendus Selon les prévisions de Météo France, "la neige va continuer à tomber une bonne partie de la journée, mais en quantité de plus en plus faible". Au sol la quantité de poudreuse devrait peu évoluer et atteindra "au maximum 8 cm, voire très localement 10 cm sur le Calvados". 08:05 - Difficultés sur les routes, mais "la circulation est en train de se résorber" assure Beaune Des difficultés de circulation sont observées sur plusieurs routes de Normandie et d'Ile-de-France depuis hier soir. Des bouchons de plusieurs heures et des accidents sont survenus dans la nuit et au petit matin, notamment que l'A12 et l'A13. Face à ces difficultés entrainées par les quelques centimètres de neige, le ministre des Transports s'est rendu "à la direction des routes d’Île-de-France pour faire un point d’étape avec les agents mobilisés toute la nuit et saluer les équipes" à 7 heures, selon les informations de franceinfo. Un peu plus tard, le ministre a déclaré sur RMC que "la circulation est en train de se résorber", rappelant qu'au "début de la nuit, environ 1 000 véhicules étaient bloqués". 07:57 - Un sixième département en vigilance orange neige-verglas La Manche a rejoint les cinq départements placés en vigilance orange neige-verglas depuis l'aube ce mardi 9 janvier : l'Eure, l'Orne, le Calvados, les Yvelines et l'Essonne. "Un axe neigeux s'étend de la région parisienne à la Basse-Normandie" et "les quantités de neige tombées sont supérieures à ce qui était attendu" indique Météo France dans son dernier bilan. L'agence météorologique n'exclut pas une "extension temporelle de la vigilance". 08/01/24 - 23:27 - Risque de neige dans le Sud-Ouest mercredi et jeudi ! FIN DU DIRECT - Si le centre-est et la Normandie sont davantage concernés pour l'heure, La Chaîne météo prévient que le risque de neige se concentrera ensuite sur le sud-ouest du pays, mercredi et jeudi. Les prévisions doivent encore être affinées, mais La Chaîne météo estime que l'épisode pluvio-neigeux devrait débuter en début de matinée mercredi et prendre peu à peu plus de consistance dans l'après-midi. Jeudi, plusieurs départements devraient se réveiller sous un paysage vêtu d'un manteau blanc. La Haute-Garonne, l’Aude, l’Ariège, le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne semblent être pour l'heure les départements qui devraient avoir le plus de chance d'être concernés par de la neige en plaine.

En savoir plus

Le froid qui se répand sur l'ensemble du territoire pour cette semaine du 8 janvier arrive tout droit de Scandinavie et d'Europe centrale, comme le précise La Chaîne météo. Cette vague de froid s'inscrit dans un contexte météorologique tendu en France alors que le Pas-de-Calais et le Nord se remettent lentement des importants derniers épisodes de crues de la semaine précédente. Les deux départements se trouvent toujours en vigilance orange pour risque de crues.

Cette semaine, le froid sera intense dans l'est du pays. La Chaîne météo a notamment placé plusieurs départements du nord-est en vigilance pour froid. Dans le détail, il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, l'Oise, le Haut et le Bas Rhin, la Haute-Saône, la Somme, les Vosges et le Territoire de Belfort. Météo France a elle aussi placé la majeure partie est du pays en vigilance jaune pour grand froid et risque de neige et verglas.

Côté températures, celles-ci devraient se maintenir dans le négatif pour une grande partie de la semaine. Dès ce lundi 8 janvier, la moitié nord de la France connaît des températures comprises entre 4°C, comme à Brest, et -2°C, notamment à Lille, à Chaumont ou encore à Rouen. Le pic de froid est ce mardi 9 janvier. Météo France prévoit -5°C dans l'est à Strasbourg et dans le Centre à Aurillac. Seule la façade méditerranéenne et la Corse seront dans le positif avec 6°C à Marseille, 9°C à Nice et 10°C à Ajaccio.

Prévisions du mardi 9 janvier 2024 © Météo France

La Chaîne météo prévoit aussi des gelées "des Hauts-de-France à la Normandie au Grand Est", ce que confirme Météo France qui annonce des gelées "généralisées et fortes dans un quart Nord-Est, par endroits dans le Centre-Val de Loire ou les plaines du Sud-Ouest." De la neige est également attendue au cours de cette semaine selon La Chaîne météo. Elle explique en effet que la rencontre entre l'air froid et l'air humide de la Méditerranée "est propice à des risques d'épisodes de neige ces prochains jours."

La neige est attendue avec de faibles chutes dès ce lundi dans les massifs français, des Alpes aux Pyrénées en passant par le Jura et le Massif Central. Dans un communiqué spécial, le site précise que "5 à 10 cm de neige sont attendus dès 500 mètres d'altitude, jusqu'à 15 à 20 cm vers 1000 mètres d'ici lundi". Si les prévisions neige restent à affiner, La Chaîne météo indique qu'un manteau blanc pourrait aussi se déposer plus au nord "Du val de Loire à la Normandie jusqu'en Bretagne en passant par le Perche".