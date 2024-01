Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 12 janvier 2024 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions du jour a-t-il permis à quelqu'un de devenir millionnaire ? Voici les résultats.

Pour le dernier tirage Euromillions de la semaine, la Française des jeux, ainsi que ses homologues européens, l'Euromillions étant un jeu auquel participent pas moins de neuf pays, proposait la coquette somme de 78 millions d'euros, soit l'équivalent de 60 millions de baguettes de pain, de 8,2 millions de places de cinéma ou encore, peut-être plus parlant, de 60 000 Smic. Malheureusement, on sait déjà que personne n'a trouvé le résultat de l'Euromillions. En revanche, une des grilles validées en France a permis à un chanceux de remporter 282 805,20 euros. Chanceux ou malchanceux... Car il lui manquait juste une des deux étoiles pour empocher le jackpot. Voici tous les résultats Euromillions :

Tirage du 12/01/2024 16 - 17 - 18 - 45 - 49 Etoiles : 9 - 12

MyMillion : RT 208 4085

Si vous espérez avoir davantage de chance de devenir millionnaire, sachez que jouer au Loto, plutôt qu'à l'Euromillions, peut s'avérer judicieux, bien que dans un cas comme dans l'autre il s'agit de jeu de hasard et donc qu'aucune certitude de gagner quoi que ce soit n'existe. Et pour cause, il y a nettement moins de combinaisons possibles au Loto par rapport à l'Euromillions : comptez plus de 19 millions pour le premier et plus de... 139 millions pour le second jeu. C'est ce qui explique que les cagnottes du Loto sont bien souvent moins séduisantes que celles de l'Euromillions. Pour autant, lors du prochain tirage du Loto, prévu samedi, la FDJ proposera 19 millions d'euros, un jackpot digne d'un tirage de l'Euromillions comme vous pouvez le constater, la cagnotte minimale de l'Euromillions était fixée à 17 millions d'euros. Alors, pourquoi ne pas tenter votre chance ? À vous de voir... Dans tous les cas, il s'agit de faire confiance à sa chance et uniquement à sa chance !