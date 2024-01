Des manifestations dans tout le pays pour le retrait de la loi immigration

À Paris, Lyon, Marseille, Angers ou encore Lannion, des manifestations sont organisées pour demander le retrait de la loi immigration, dimanche 14 janvier.

450 collectifs, syndicats et partis politiques appellent au retrait de la loi immigration, dimanche 14 janvier, dans l'ensemble de la France. Des manifestations sont organisées dans plus d'une dizaine de villes, à Paris, Marseille, Lyon, mais aussi Angers, Lannion, Tours et Rennes. La loi, votée en décembre dernier, a participé à fracturer l'exécutif. De nombreuses personnalités de bords politiques différents, y compris des membres du gouvernement, dénonçaient ou du moins concédaient que certains éléments du texte pouvaient être contraires à la Constitution. La loi est en ce moment examinée par le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer le 25 janvier.

Une loi qui "fait honte à la France"

Dimanche 14 janvier, les organisations appellent à la mobilisation contre une loi qui "marque un tournant" en reprenant "de nombreuses idées de l'extrême droite comme la préférence nationale" marquant ainsi "la loi la plus régressive depuis 40 ans". Dans un texte commun appelant à manifester, elles fustigent une "loi raciste et xénophobe restreint le droit au séjour, accentue considérablement la répression, s'attaque au droit d'asile, au droit du sol, aux étrangers malades, aux étudiants non européens, au regroupement familial". Leur crainte est que la loi précarise "davantage les travailleuses et travailleurs, les lycéens, les étudiants avec ou sans-papiers".

En parallèle, 201 personnalités des mondes politique, culturel et syndicaliste ont appelé à manifester, dimanche 21 janvier, contre la loi immigration. Dans un texte publié dans l'Humanité et sur Mediapart, ils demandent au président de la République de ne pas promulguer cette loi qui marque un "tournant dangereux dans l'histoire de notre République".