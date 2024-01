Les habitants de ces régions sont trop souvent ivres

D'après la dernière étude de Santé publique France publiée ce mardi 23 janvier, la consommation d'alcool est beaucoup plus marquée dans certaines régions, avec une part significative d'habitants dans l'excès.

Depuis des dizaines d'années, la consommation hebdomadaire et quotidienne d'alcool des Français diminue selon la dernière enquête de Santé publique France, publiée ce mardi 23 janvier 2024 et portant sur 2021. La part de consommateurs hebdomadaires, qui était de 62,6% en 2000 n'était plus que de 39% en 2021. La proportion d'adultes consommant de l'alcool tous les jours est elle, passée de 21,5% en 2000 à 8% en 2021.

En revanche, c'est plutôt le phénomène des alcoolisations ponctuelles importantes (API) qui inquiète. Autrement dit, la consommation d'au moins 6 verres d'alcool en une seule occasion. Aussi appelé le "binge drinking", qui crée une ivresse excessive, ce phénomène est désormais "bien installé en France" d'après Raphaël Andler, co-auteur de l'étude. Les habitants de certaines régions sont trop souvent ivres, ou plus exactement, trop de personnes boivent de manière ponctuellement excessive, et cela est très marqué dans certaines régions.

La Bretagne et les Pays de la Loire adeptes des "alcoolisations ponctuelles importantes"

À ce sujet, l'étude met en avant des disparités régionales fortes. "Des indicateurs de consommation d'alcool supérieurs à la moyenne en Bretagne et Pays de la Loire" sont observés. En effet, 21,6 % des Bretons de 18-75 ans déclarent avoir des API tous les mois. Autrement dit, être ivre de manière excessive au moins une fois par mois. Le département Pays de la Loire atteint lui les 22,6% pour la même tranche d'âge, tous les mois. Alors que la moyenne nationale était de 16,5%, toujours en 2021.

Les statistiques sont confirmées lorsqu'on s'intéresse aux hommes. La Bretagne (30,7 %) et les Pays de la Loire (35,6 %) sont nettement au dessus des autres départements et de la moyenne nationale en termes d'API chaque mois. Du côté des femmes, la Guyane est le territoire français dans lequel les consommatrices d'alcool ont le plus d'API par mois. 13,4%, quand la moyenne nationale s'établit à 8,6%.

Rappelons que les recommandations du ministère de la Santé sont les suivantes : ne pas consommer plus de dix verres standard par semaine ; ne pas consommer plus de deux verres par jour ; avoir des jours sans consommation dans une semaine. Les API sont donc des comportements à éviter, ils sont de l'ordre de l'excès qui peuvent accélérer des problèmes de santé.

Consommation d'alcool quotidienne : l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine loin devant

L'enquête de Santé publique France met aussi en avant la consommation d'alcool quotidienne des Français. Ici, cap au sud pour trouver les consommateurs les plus réguliers. Toujours en 2021, chez les 18-75 ans, la consommation d'alcool était plus fréquente en Occitanie (11 % des habitants de la région déclarent boire de l'alcool quotidiennement) et en Nouvelle-Aquitaine (10,2 %).

La tendance se confirme chez les hommes mais devient beaucoup plus marquée chez les femmes. En Occitanie, 5,6% des femmes déclarent boire de l'alcool tous les jours. En Nouvelle Aquitaine, qui arrive toujours en deuxième position de ce classement, elles sont 5,4%. Ce sont les deux seules régions qui présentent un pourcentage supérieur à 5%. La moyenne nationale est de 3,8%. À l'inverse, la consommation quotidienne d'alcool des femmes était plus rare dans les départements et régions d'Outre-Mer. Pour rappel, la consommation d'alcool est responsable d'environ 49 000 décès chaque année (ministère de la Santé) en France et fait partie des premiers facteurs de risque de décès prématuré. Actuellement, le pays n'est pas doté d'un plan national de lutte spécifique contre la consommation d'alcool.