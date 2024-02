Missak Manouchian au Panthéon : ce que l'on sait de la cérémonie

Le résistant communiste et immigré Missak Manouchian ainsi que sa femme vont entrer au Panthéon français le mercredi 21 février 2024, 80 ans après l'exécution du militant arménien par les nazis.

"Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement" écrivait Missak Manouchian dans la dernière lettre adressée à sa femme, Mélinée, le jour de sa mort, le 21 février 1944. 80 ans plus tard, le résistant communiste arménien va entrer au Panthéon français.

Organisée par l'Elysée, la cérémonie de panthéonisation de Missak Manouchian doit rendre hommage au chef militaire des Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI) de la Résistance intérieure française. Avec l'entrée au Panthéon du résistant, c'est tout le "Groupe Manouchian" qui est honoré plus de huit décennies après l'exécution de l'homme et de 22 de ses camarades par les troupes nazies sur le Mont-Valérien, dans les Hauts-de-Seine. Missak Manouchian avait alors 37 ans.

Plus d'une heure de cérémonie entre hommages et poésie

L'entrée de Missak et Mélinée Manouchian au Panthéon se fera à la tombée de la nuit et sous les couleurs du drapeau français, le mercredi 21 février. Le cercueil du résistant communiste, habillé du drapeau tricolore et porté par un régiment "lié à Manouchian", avancera dans la rue Soufflot à compter de 18h30 a indiqué l'Elysée. Le chemin jusqu'au Panthéon sera pavé de lumières bleues, blanches et rouges et devra représenter trois grands moments de la vie de Missak Manouchian : sa survie au génocide arménien de 1915, son arrivée en France en 1924 et sa participation à la Résistance française dès 1940.

Un spectacle de son et lumière long de sept minutes sera joué sur la place du Panthéon avant que le couple Manouchian ne pénètre dans l'enceinte du monument. A l'intérieur, une oraison funèbre sera prononcée par Emmanuel Macron devant 1 200 invités, dont 150 journalistes et 600 élèves qui ont étudié le parcours du résistant. Parmi les invités, plusieurs seront de nationalité arménienne. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a d'ailleurs été convié et sera présent.

Au cours de la cérémonie d'une heure et demie, qui sera retransmise en direct sur certaines chaînes de télévision, le poème de Louis Aragon Strophes pour se souvenir, chanté par Léo Ferré sera repris et réinterprété par Arthur Tréboul, le chanteur du groupe Feu! Chatterton, rapporte l'Humanité. Le texte s'inspire des quelques passages de la dernière lettre de Missak Manouchian à sa femme Mélinée. A l'issue de l'hommage, vers 20 heures, le couple Manouchian rejoindra le caveau XIII dans la crypte du Panthéon aux côtés d'une autre résistante, Joséphine Baker. A l'entrée du caveau, une plaque rendra hommage au couple ainsi qu'aux 22 autres résistants exécutés.

Veillée funèbre et hommage populaire

Avant d'entrer au Panthéon, Missak Manouchian passera la nuit du 20 au 21 février dans la crypte du mémorial de la France combattante, au Mont-Valérien où il a été exécuté. Le cercueil du résistant avancera dans les derniers pas du communiste selon l'Elysée : "Il entrera par le haut, passera devant la chapelle où il se serait confessé avant de descendre dans la clairière". Puis une veillée funèbre d'au moins deux heures aura lieu. La liste des personnalités conviées à la veillée n'a pas été communiquée.

Tous les Français pourront également rendre hommage à la figure de la Résistance française lors d'un hommage populaire organisé dans Paris, dans l'après-midi du mercredi 21 février, par le Parti communiste français et le syndicat CGT. Durant cette cérémonie, Fabien Roussel et Sophie Binet prendront la parole pour honorer la mémoire de Missak Manouchian.

Le Rassemblement national présent ?

A trois jours de la panthéonisation de Missak Manouchian, Emmanuel Macron a laissé entendre dans les colonnes de l'Humanité que la présence du Rassemblement national à la cérémonie n'était pas souhaitable. Selon lui, "les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes, compte tenu de la nature du combat de Manouchian". Une position à laquelle adhère le patron du Parti communiste français Fabien Roussel pour qui le RN "serait inspiré effectivement à ne pas venir rendre hommage à ceux dont, dans l'histoire, ses ascendants ont contribué à ce qu'ils soient fusillés" a-t-il indiqué sur RTL, en référence aux déclarations négationnistes de Jean-Marie Le Pen, lesquelles ont été définitivement condamnées en 2018. Les propos de l'homme politique comparant les chambres à gaz à un "détail de l'histoire" avaient été condamnés par Marine Le Pen et avaient conduit à l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du parti.

Marine Le Pen a confirmé par le biais de son entourage qu'elle sera présente à la cérémonie "malgré les propos outrageants du président de la République". Une information qu'a confirmée le président du comité pour l'entrée au Panthéon du résistant, Jean-Pierre Sakoun. Cette nouvelle n'est "pas le plus grand de nos plaisirs" a-t-il concédé à l'AFP tout en disant "respect[er] les institutions".